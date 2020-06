Uns 300 blanencs participen en una campanya de donació de sang

Gairebé 300 persones han participat a Blanes en la darrera campanya de donació de sang que es va realitzar dijous i divendres al Casal del Poble. L'Ajuntament, el Banc de Sang i la Germandat de Donadors de Sang de Girona van qualificar «d'èxit rotund» el resultat de les jornades que es van fer seguint un protocol de prevenció del coronavirus. Degut a la situació de «nova normalitat» derivada de la pandèmia mundial, els donants van haver d'agendar per via telemàtica una franja horària per tal d'organitzar les donacions i evitar aglomeracions innecessàries en el recinte.