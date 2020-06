La Costa Brava s'omple però sense aglomeracions

Les bones temperatures i l'entrada a l'etapa de represa ha provocat un augment «significatiu» de banyistes a les platges de la Costa Brava, tot i que no s'han arribat a produir grans aglomeracions. En el primer cap de setmana d'estiu, les carreteres que donen accés al litoral gironí com la C-66 o la C-35 han vist com el nombre de vehicles s'incrementava considerablement respecte a la setmana passada. I és que l'aixecament de la restricció de mobilitat ha portat molts ciutadans de segones residències a les platges, però també aquells que han anat a passar-hi el dia. En localitats com Calella de Palafrugell, Llafranc o Platja d'Aro, és la Policia Local l'encarregada de controlar l'aforament, ja que encara no han començat a treballar les persones encarregades d'aquesta feina.

Les platges de les comarques de Girona han començat, doncs, a recuperar el seu aspecte habitual, aprofitant l'aixecament de les restriccions de mobilitat. Des d'ahir a primera hora del matí, el degoteig de persones que van voler agafar un espai a la sorra de platges com la del Canadell de Calella de Palafrugell o la de la Fosca a Palamós va ser constant. En aquest context, avui s'obre el pas fronterer de la Jonquera, de manera que els ciutadans de la Unió Europea ja podran entrar a Espanya per carretera.

Banyistes com l'Arnau i la Noèlia, que venien de Granollers i Terrassa, explicaven que fa anys que van a Calella, de manera que, de seguida que han pogut, han aprofitat per venir. Tot i això, van reconèixer que s'esperaven que hi hagués més persones de les que finalment s'han trobat. I és que malgrat que força gent de Barcelona i la seva àrea metropolitana ha aprofitat per sortir aquest cap de setmana, l'afluència a les platges no ha provocat grans aglomeracions, com temien alguns alcaldes.

El batlle de Palafrugell, Josep Piferrer, explica que els preocupa que zones com Llafranc, Calella i Tamariu s'omplin, ja que tenen platges petites, i, per tant, la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat es redueix. «No ens queda cap altra opció que demanar i confiar en la responsabilitat dels banyistes», demana. A més, Piferrer explica que el fet d'avançar l'etapa de represa els ha suposat un «maldecap afegit», ja que els agents encarregats de mantenir controlat l'aforament no començaran fins al dilluns. «Teníem la idea d'anar de mica en mica i ens hem trobat amb l'obertura sobtada», lamenta. Això fa que hagi de ser la Policia Local l'encarregada de controlar l'aforament, almenys aquest cap de setmana. Amb tot, Piferrer admet que estan «més tranquils» perquè, malgrat que s'ha notat un increment de veïns de segones residències i visitants que han aprofitat el cap de setmana per venir a la costa, estan «lluny» de la saturació.

Uns quilòmetres més enllà, a Palamós, la situació era similar. Platges més plenes que les darreres dues setmanes, però sense registrar grans aglomeracions. A la de la Fosca sí que es va notar un increment important, però majoritàriament els banyistes respectaven les distàncies de seguretat.

L'Alonso Sigueiro és un dels que s'hi va acostar. Va explicar que hi havia anat d'hora al matí per poder agafar lloc, però va lamentar que s'havia omplert ràpidament. «Això anirà a més de cara als mesos de juliol i agost, quan arribin els estrangers», va advertir. A Blanes, la platja de Sa Palomera va ser una de les preferides pels banyistes. La localitat estrenava el servei de vigilància, marcat per l'ús de les mascaretes que han de fer aquests professionals. Són 25 socorristes que s'han afegit als sis informadors equipats amb els EPI necessaris per poder treballar.



Inici «de zero» a l'hostaleria

Qui espera amb ganes l'arribada de turistes de fora de l'Estat és l'hostaleria del litoral gironí. Tot i que l'aspecte de les terrasses era diferent al de fa uns dies, molts restauradors afirmen que comencen des de zero. «No ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei i com a mínim salvar l'any», assenyala Manel Diassaris, propietari d'un bar a la la Fosca de Palamós. De fet, bona part de bars i restaurants a tocar de la sorra han començat a obrir aquest cap de setmana, ja que entre les restriccions de mobilitat i el mal temps de les darreres setmanes no els sortia a compte.