Dia Mundial del Refugiat Concentracions a Girona i Olot

Amb motiu del Dia Internacional de les persones refugiades, va haver-hi una manifestació a la plaça 1 d'octubre de Girona i una altra al Firalet d'Olot. A la imatge es pot veure un moment de la manifestació de Girona. La concentració de Girona estava organitzada per la coordinadora Obrim Fronteres; la d'Olot, pels col·lectius Xarxa d'Acollida de Joves, Sàgoe- Olot, Arran, La Forja, i UCFR. El lema era «cada acció compta». Ahir van reclamar una regularització que garanteixi permís de residència i treball per a les persones migrants refugiades i demandants de protecció internacional, «pa, papers i sostre per als joves i el tancament dels centres d'internament».