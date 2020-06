El Govern admet que tancar escoles a l'inici de la pandèmia no calia

La consellera de Salut, Alba Vergés, va admetre ahir que, amb la informació que hi ha ara sobre la COVID-19, tancar les escoles «no hauria estat la primera mesura» a prendre com es va fer al març. En una entrevista a RAC1, la consellera va explicar que, en cas que hi hagi un rebrot, aquesta mesura «no seria en cap cas la primera». Segons Vergés, amb la informació que tenien al març, la decisió de tancar centres era «una mesura epidemiològicament molt lògica per part dels experts», però va afegir que els nens «no són especialment vulnerables al virus» i que les escoles són «espais molt segurs» per als infants. Vergés, però, va remarcar que els docents sí que han de prendre mesures entre ells.

Vergés també va dir que esperava que al setembre hi hagi «màxima normalitat» a les escoles, amb la «màxima presencialitat», perquè els nens «no són un grup de risc» i els centres són un «ambient segur» per a ells.



Més contagis entre els joves

D'altra banda, les autoritats sanitàries de Catalunya estan preocupades per l'increment de contagis de COVID-19 detectat en les últimes setmanes en adolescents i joves, que el director general de Professionals de Salut, Marc Ramentol, ha atribuït a «la seva forma de socialitzar-se, més propera entre ells». En una entrevista a TV3, Ramentol va revelar que des de finals de maig estan detectant «un increment de casos entre joves i adolescents, d'entre 15 a 29 anys i que és un element d'especial preocupació». El director general va atribuir aquest increment «a la manera específica que tenen de socialitzar-se, per això recomanem que la socialització es faci entre grups estables i no amplis, però sabem que això no lliga amb la forma de relacionar-se dels adolescents».

A més, va dir que la Generalitat està fent plans específics per a la nova normalitat per sectors i un d'específic per a residències de gent gran.



Nou positius més a Girona

D'altra banda, la Regió Sanitària de Girona va notificar ahir nous positius més de coronavirus i el total ja s'eleva a 7.041. D'aquests, almenys tres es van diagnosticar divendres. i la resta durant la darrera setmana. De moment, dimarts és el dia que se'n van confirmar més, amb un total de dotze. Per tercer dia consecutiu, Salut no va notificar cap nova defunció a Girona. El total es manté en 798.

Quant a Catalunya, segons Salut les funeràries catalanes van reportar onze noves defuncions i es van notificar 117 nous positius respecte a la darrera actualització.

Finalment, Sanitat va xifrar en 28.322 el total de morts per coronavirus a Espanya, set més que el balanç de divendres. També van afegir 363 casos nous i el total s'eleva a 245.938 positius confirmats.