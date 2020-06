Un llamp provoca un incendi en una fàbrica de fil a Ripoll

Un llamp va ser el causant d'un incendi a la fàbrica tèxtil Botei de Ripoll. El llamp va caure en un dels transformadors de la segona nau de la fàbrica i de seguida es va escampar per l'interior. Els Bombers van rebre l'avís a les 18.44 hores.

Al lloc dels fets, s'hi van desplaçar onze dotacions de Bombers. En el moment de l'arribada no hi havia ningú a l'interior de la fàbrica. No obstant això, el foc, que havia agafat bobines de fil, deixava anar un fum molt intens i espès. A través de les xarxes socials, l'alcalde va demanar a als veïns que tanquessin les finestres. Les flames van fer col·lapsar la teulada i la part de darrere de la nau.

Els Bombers van controlar el foc al voltant de les 2o hores però van continuar treballant durant la nit. El risc que algun caliu revifi el foc en un incendi de filatura sol ser molt gran. Per això, remullaven i ventilaven el fum, que es veia des de molt lluny.