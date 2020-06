Preocupació al Ripollès per la possible arribada massiva de visitants

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser al Ripollès es prepara per a una «arribada massiva» d'excursionistes a partir d'aquest cap de setmana coincidint amb el desconfinament a tot Catalunya i molt especialment de l'àmbit metropolità de Barcelona. «Sabem que hi ha moltes ganes de natura després del confinament de la COVID-19 i les bones previsions meteorològiques, explica el seu director, Santi Farriol. Ja van notar un repunt de visitants amb el desconfinament a l'àrea sanitària de Girona i es preveu que vagi en augment. Més que les aglomeracions, el que més els preocupa és el compliment de les mesures de seguretat de la COVID-19. Per això, per primer cop s'ha obert un nou punt d'informació a Setcases per fomentar el civisme.

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser atrau cada any milers de visitants. «Som el bressol de l'excursionisme», afirma Farriol, que admet que temen una «arribada massiva» amb la fi del confinament. La previsió de millora del temps i les ganes de natura després de mesos de confinament són alguns dels factors que afavoriran l'arribada de visitants. De fet, en les últimes setmanes ja han notat un repunt d'excursionistes de la Regió Sanitària de Girona. El que més els preocupa no són les aglomeracions sinó sobretot el civisme i la responsabilitat dels visitants. És per això que aquest any s'obrirà un nou punt d'informació a Setcases en un espai a l'edifici de l'Ajuntament cedit pel consistori. Aquest se sumarà al que ja hi ha a Queralbs. «Mirarem que, amb les dues valls, poder fer el màxim de pedagogia perquè els visitants sàpiguen les normes de comportament i civisme», remarca Farriol. Efectius dels Agents Rurals també patrullaran per vetllar pel compliment de les normes.

Per al director, és important que la gent vingui de forma esglaonada, però sobretot amb una actitud de respecte a la natura. «No llençar brossa, no fer sorolls, seguir els camins marcats i integrar-se al màxim amb l'entorn», afegeix.

La pandèmia i el confinament han servit per prendre més consciència sobre l'impacte de l'ésser humà a la natura. El responsable de l'òrgan gestor del parc creu que és un bon moment per replantejar-se les activitats esportives en entorns naturals. Al parc, cada any s'organitzen entre 12 i 14 curses. Tot i que es regulen i es marquen un seguit de condicions, creu que potser caldria redissenyar-les per evitar l'acumulació de participants. «Hi ha curses amb 600 persones que surten de cop, potser es poden buscar altres fórmules com ara fer-ho en diferents fases», admet. Moltes de les curses que s'havien de celebrar ara ja s'han cancel·lat o s'han ajornat fins a la tardor.

Un altre punt a debatre és la regulació de la pista d'accés a Fontalba, on, en moments de màxima afluència, hi pot haver 300 cotxes aparcats al costat de la carretera, posant en risc la seguretat i dificultant la mobilitat. Fa dos anys hi van posar un comptador de vehicles i ara estan a l'espera de rebre un ajut per fer l'estudi de viabilitat per saber quina seria la millor fórmula. Una de les opcions seria fer pagar per aparcar o posar un servei de taxi per arribar a dalt. La decisió es consensuarà amb l'Ajuntament de Queralbs, que és qui assumeix els desperfectes de la pista, i l'estació de la Vall de Núria.



Protesta al Montseny

D'altra banda, desenes de veïns es van concentrar ahir a Sant Esteve de Palautordera i a Campins per denunciar la massificació que pateix el Parc Natural del Montseny i reclamar als visitants que hi accedeixen amb vehicle més civisme. Segons diuen, des de fa tres setmanes la massificació és «insostenible», que es fan curses de motos i cotxes «a hores intempestives» i que han registrat diverses agressions. Per això, han creat la plataforma SOS Montseny.