Salut Empordà assumeix la gestió de la clínica de la Santa Creu de Figueres

La Fundació Salut Empordà serà l'encarregada de gestionar la Clínica de la Santa Creu de Figueres a partir del mes de setembre. Es tracta d'un acord que té com a objectiu assegurar i garantir la viabilitat d'aquest centre, a més de dotar la comarca de l'Alt Empordà d'una oferta sanitària més completa i garantir l'assistència a tots els mutualistes i clients de les diferents asseguradores que treballen amb la clínica.

En un comunicat, la FSE assegura que l'aliança permetrà també ampliar els serveis que actualment ofereix aquest ens que gestiona diversos centres sanitaris, entre els quals l'hospital de Figueres. De fet, asseguren que a mitjà termini es disposarà de més especialitats, places d'hospitalització i equips multidisciplinars.

Des de la FSE també treballen per mantenir l'atenció immediata i consolidar una oferta diferenciada per al sector turístic, aprofitant el segell de qualitat que té actualment l'hospital de Figueres (Medical Travel Quality Alliance). L'ens també espera que aquest acord suposi un focus d'atracció de professionals de la sanitat que vulguin desenvolupar la seva carrera al centre alt-empordanès. Cal tenir en compte que la nova situació no comportarà canvis de plantilla en relació amb els 80 treballadors que formen part de la Clínica de la Santa Creu.

Durant els moments més crítics de la pandèmia, aquest centre ja va donar suport a l'hospital de Figueres, i va atendre els pacients menys greus que estaven propers a rebre l'alta. D'aquesta manera es va aconseguir alleugerir la pressió a l'hospital de Figueres.

La Clínica de la Santa Creu de Figueres va obrir les portes el 1944 de la mà del Doctor Brusés i de l'agent d'assegurances Emili Pallissera. L'any passat, el centre va realitzar un total de 32.335 proves diagnòstiques i ambulatòries i 1.077 intervencions. També es van fer gairebé 34.000 consultes a especialistes, 18.400 a urgències i es van atendre més de 1.500 pacients de fisioteràpia.



La Fundació Salut Empordà

A partir d'un conveni establert amb el Servei Català de la Salutproveeix serveis de salut a l'Àrea Bàsica de l'Escala, l'hospital de Figueres al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. A més, també gestiona Salut Empordà Healthcare. El seu model es fonamenta en el model sanitari català.