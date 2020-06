Tossa obrirà la platja Gran per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere

L'Ajuntament de Tossa ha decidit obrir la platja Gran durant les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, però de forma controlada i amb precaucions.

El regidor de Platges, Ramon Gascons, ha explicat que s'ha anul·lat la tradicional foguera de Sant Joan, però que sí que permetran l'accés a la platja per poder disfrutar de la revetlla en família. «Controlarem que es respectin les mesures de distanciament social. Els nens tindran així un espai ample i segur per tirar els petards i evitarem la dispersió per la població o, fins i tot, que es pugui anar a zones boscoses, que són més perilloses», ha assenyalat el regidor.

Gascons ha lamentat, tanmateix, que «les festes populars de barri s'han hagut d'anul·lar a causa de la COVID-19 i com a prevenció. Hem de continuar en alerta». Des de l'Ajuntament també assenyalen que, des de Protecció Civil, fan un seguit de recomanacions per a les revetlles d'acord amb la normativa d'emergència sanitària establerta per la pandèmia de la COVID-19.

Entre aquestes destaca l'ús de la mascareta, el manteniment d'una distància de dos metres entre persones que no mantinguin un contacte habitual, higiene de mans amb sabó, no compartir objectes, grups de com a màxim 20 persones, evitar gels hidroalcohòlics en cas de fer servir pirotècnia i no compartir metxa.