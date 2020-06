Els Agents Rurals alerten del perill de llençar petards en zones pròximes a vegetació i camps

Els Agents Rurals han alertat del perill de llençar petards i coets en zones pròximes a vegetació i camps de cereal.

El cos ha recordat que la normativa prohibeix fer focs d'esbarjo o llençar coets, globus, focs d'artifici, fanalets o altres artefactes que continguin foc en els terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta. Han recomanat també que si es llencen coets, es faci sempre en direcció contrària a la zona forestal i a les zones agrícoles amb conreu de cereal. De fet, han recomanat evitar llençar material pirotècnic prop dels terrenys agrícoles "pel gran risc d'incendi que pot suposar", tenint en compte que s'han demorat els treballs de sega.

Els agents han demanat màxima prudència i col·laboració ciutadana.

Entre el 2015 i el 2109, el llançament de material pirotècnic i la realització de fogueres ha provocat 67 incendis forestals i ha cremat un total de 124,22 hectàrees, de les quals 102,79 han estat forestals. L'any passat hi van haver 10 incendis forestals provocats per aquesta causa, que van cremar 12,53 hectàrees.

El Cos d'Agents Rurals ha organitzat un operatiu de vigilància especial per prevenir incendis forestals durant els dies previs a la revetlla. Aquest inclou un control sobre la ubicació de les tradicionals fogueres de Sant Joan i la detecció d'ús de material pirotècnic prop de zones forestals i susceptibles de provocar incendis forestals, com ara solars urbans amb vegetació. En el cas d'observar alguna foguera que comporti perill, els agents traslladaran la incidència a l'ajuntament o la policia local per tal que adoptin les mesures adients. Ara per ara, s'han sol·licitat aproximadament la meitat d'autoritzacions per a fogueres o activitats amb foc que les registrades en anys anteriors.

Els agents rurals han recordat la necessitat de mantenir les mesures de distància i seguretat per reduir el risc de contagi de la covid-19. Tot i això, han apuntat que això no pot fer baixar la guàrdia pel que fa a les mesures de seguretat pròpies de tots els anys.

D'altra banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i Òmnium Cultural han creat un registre específic per a poder fer seguiment dels trajectes i de les mesures de seguretat entre tots els equips de foc encarregats de traslladar la flama des del Canigó fins a totes les poblacions del país.

Degut a l'emergència sanitària, l'accés al cim del Canigó està limitat i per això s'ha instal·lat un punt de recepció de la flama al Coll d'Ares (Ripollès). Dins el dispositiu específic per evitar incendis forestals, els Agents Rurals hi desplaçaran la Unitat de Suport d'Actuacions Especials (USAE) per fer seguiment del recorregut de la flama des del cim del Canigó fins al punt de recepció