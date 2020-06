La COVID-19 provoca 460.000 morts al món

La pandèmia del coronavirus va registrar ahir 127.000 casos, un descens relatiu des dels 174.000 de dissabte: això eleva el total a gairebé 8,8 milions de persones contagiades i gairebé 465.000 víctimes mortals, segons l'últim balanç de la Universitat Johns Hopkins.

D'acord amb les dades actualitzades a les 9.00 d'ahir, el balanç global del coronavirus creix a 8,79 milions de casos i 464.492 víctimes mortals en 188 països i territoris. El total de persones recuperades supera els 4,36 milions, amb els Estats Units al capdavant de la llista, amb 617.470 altes. Malgrat això, els Estats Units segueixen sent el país més afectat per la pandèmia, amb 2,25 milions de persones contagiades i 119.719 víctimes mortals, després de registrar 32.500 casos en les últimes 24 hores.

El Brasil segueix en segona posició, amb 1.032.913 contagis i 49.976 morts. Rússia el segueix amb 576.162 positius i 7.992 morts. En quarta posició, l'Índia ha depassat els 400.000 contagis i registra 13.254 morts, després de batre de nou el seu rècord en el balanç diari amb 15.400 casos en les últimes 24 hores. A continuació, el Regne Unit registra 304.580 persones contagiades i 42.674 morts, per davant del Perú, que ja supera Espanya per nombre de casos, amb 251.338 i 7.861 en comparació amb els 245.938 afectats i 28.322 morts confirmats pel Govern espanyol. Itàlia té 238.275 persones amb coronavirus i 34.610 víctimes mortals, seguida de Xile, que acumula 236.748 contagiats i 4.295 víctimes. A continuació, Iran acumula ja més de 200.000 casos (202.584) casos i 9.507 morts; França, amb 196.724 contagis i 29.636 víctimes mortals, i per Alemanya, que registra 190.670 contagis i 8.895 decessos. Turquia té 186.493 persones amb coronavirus i 4.927 morts, seguit pel Pakistan, amb 176.617 casos i 3.501 morts, i Mèxic, amb 175.202 contagiats i 20.781 decessos. Tancant el grup de més de 100.000 contagis es troben l'Aràbia Saudita, amb 154.233 contagiats i 1.230 morts; Bangladesh, amb 108.775 malalts i 1.425 víctimes mortals, i el Canadà, amb 102.762 casos i 8.466 decessos.

Per sota dels 100.000 positius hi ha Sud-àfrica, amb 92.681 casos i 1.877 morts; Qatar, amb 86.488 casos i 94 morts, i la Xina, el país en el qual es va originar la pandèmia, acumula 84.553 casos amb 4.638 morts. Colòmbia sobrepassa a Bèlgica amb 63.454 contagis i 2.148 morts, enfront dels 60.550 casos i 9.696 morts declarats pel govern belga.