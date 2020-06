La Diputació adjudica els 20 MEUR del Fons de Cooperació Local per fomentar inversions i finançar serveis

La Diputació de Girona ha aprovat adjudicat els 20 milions d'euros (MEUR) que es destinen als ajuntaments de la demarcació a través del Fons de Cooperació Local.

"L'objectiu d'aquest programa, el més important en dotació econòmica, és incentivar les inversions municipals, contribuir a finançar els serveis obligatoris i promoure les activitats culturals", destaca la Diputació.

Aquest any, el fons ha aprovat adjudicar fins al 99,8% de les subvencions que els ajuntaments han demanat a través del programa marc. A més, amb l'arribada de la crisi sanitària, l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació ja va avançar la meitat del fons als ajuntaments i va injectar 8,3 MEUR als consistoris durant el mes d'abril per garantir-ne la liquiditat.

Per comarques, els ajuntaments de l'Alt Empordà han rebut 4.890.796,66 euros; els del Baix Empordà, 3.585.160,91; els de la Cerdanya, 669.791,44; els de la Garrotxa, 1.735.481,17; els del Gironès, 3.231.155,30; els del Pla de l'Estany, 924.316,55; els del Ripollès, 1.258.783,30, i els de la Selva, 3.684.935,25. Finalment, els ajuntaments gironins d'Osona (Espinelves, Vidrà i Viladrau) han rebut 149.257,52 euros.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, destaca que "el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d'assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural". Noguer també subratlla que el fons es consolida en aquests moments "com un dels puntals en les ajudes que exerceix envers els municipis tant pel seu import global com per la versatilitat de les línies a què pot ser destinat i la seva flexibilitat de justificació".



Bestreta a causa de la covid-19

L'Àrea de Cooperació Local, atenent els efectes directes socials i econòmics derivats de la crisi sanitària del coronavirus, va avançar la meitat del Fons de Cooperació Local als ajuntaments i va injectar 8,3 milions d'euros a les corporacions locals durant el mes d'abril amb l'objectiu de garantir-ne la liquiditat.

El diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, Josep Maria Bagot, explica que han treballat "amb la màxima celeritat durant la pandèmia per facilitar la liquiditat dels ajuntaments, conscients de les dificultats que travessaven a l'hora de facilitar les primeres ajudes a tots els veïns i veïnes per fer front a les conseqüències socials i econòmiques derivades de la covid 19".

"Ara que ja estem entrant en les darreres fases de la desescalada, creiem que era una prioritat adjudicar la resta del fons per tal d'impulsar aquelles polítiques en l'àmbit local que seran imprescindibles per ajudar perquè ningú es quedi enrere a causa de la COVID-19", ha conclòs el diputat.