La Generalitat calcula que la caiguda del turisme pot arribar al 53%

En una entrevista pel Via lliure, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha estimat que un 30% del comerç ja no obrirà i que la caiguda del turisme a Catalunya se situa entre el 41 i el 53%. Segons els càlculs del Govern, més de 20 milions de turistes estrangers aterren a Catalunya durant els mesos d'estiu, mentre que aquest any serien entre vuit i deu milions. Chacon manté que la major part de turistes seran de mercats de proximitat i que si en total s'arribés a la meitat de l'habitual «ja estaria contenta».

Pel que fa al turisme intern, la consellera calcula que un 40% dels catalans tenen la intenció de fer vacances aquest estiu. «Vora el 30% anirà a segones residències, un 20% a hotels i un 15% a apartaments. Però aquest turisme intern només representa el 8% dels ingressos de l'activitat turística a Catalunya», ha manifestat.

EL futur dels comerços

En desapareixen 1 de cada 3

? Chacón ha advertit que prop d'un 30% dels comerços catalans no tornaran a obrir per la caiguda del turisme que ha provocat la crisi de la covid. Per això ha explicat que les dues injeccions de diners aniran pel sector del turisme i del comerç. Concretament seran de 7.500 milions i 4.000 milions d'euros, respectivament.

Chacón també ha fet una crida a no «menystenir» el turisme i a pensar en tots els establiments i locals que en depenen. Ja que, tal com ha assenyalat, el petit comerç i la gran distribució representen el 16% de l'ocupació. De la mateixa manera ha recomanat als comerços integrar-se en les noves tecnologies.