Girona: impossible renovar el carnet de conduir i espera llarga per al DNI

La crisi sanitària de la COVID-19 passa factura a alguns serveis que dona l'administració de l'Estat a la província de Girona. Són els casos de la Direcció General de Transit (DGT) i les oficines de renovació del DNI i del passaport. Són serveis que comencen a tornar a la normalitat i els ciutadans intenten, sense massa sort, trobar una cita prèvia. A banda, la falta de personal en ambdós serveis -un greuge històric- encara agreuja més la situació.

En el cas de la prefectura provincial de la DGT, les oficines van obrir de forma presencial l'1 de juny. Alguns usuaris, com han explicat a Diari de Girona, han intentat demanar una cita prèvia per poder fer tràmits però s'ha convertit en missió impossible. En aquests moments no hi ha hores i el motiu, segons va subratllar el subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, és la reprogramació de les cites que van quedar cancel·lades arran de l'inici de la crisi del coronavirus. Per tant, aquells qui demanin hora es trobaran que per ara, no hi ha cites.

Tot i això, el subdelegat assegura que amb la «nova normalitat això anirà canviant». Ja que hi haurà més empleats treballant presencialment a les oficines per atendre la gent i, per tant, es podran donar hores i es desencallarà la situació.

En aquests moments, segons fonts del CSIF hi ha dues persones que atenen presencialment des de la prefectura provincial de Trànsit. Bramon per la seva banda, destaca que també hi ha gent a dins a les oficines i que es fan tramitacions.

La prefectura de la DGT a Girona està ubicada al carrer Jaume I de la capital i és l'única que hi ha a tota la província i per tant, l'únic punt on els ciutadans poden fer aquests tràmits. Per exemple, la gent hi acudeix per realitzar la renovació del permís de conduir -tot i que es pot fer a través dels centres mèdics que tenen línia directa amb la DGT-, també s'hi fan canvis de nom dels titulars dels vehicles, tràmits per les autoescoles gironines, entre d'altres. Hi ha alguns tràmits que també es poden fer de forma telemàtica, recorda el subdelegat des de l'aplicació de la DGT o la web.

Per contra, Bramon entén que la situació de la DGT no és la ideal i que costarà posar-se al dia en aquest estament de l'Estat, ja que la crisi del coronavirus ha estroncat la «bona línia» que portava darrerament la prefectura provincial. S'havia aconseguit, apunta, incrementar el nombre dels examinadors del permís de conduir i alguna nova incorporació a la plantilla dels informadors.



Renovar documentació oficial

Un dels altres serveis que dona l'administració de l'Estat és la de creació i renovació de documentació ja sigui per a ciutadans espanyols com estrangers. A les comarques gironines, renovar el DNI o el passaport també és molt complicat aquests dies. Alguns usuaris asseguren que no troben cita prèvia o que si n'obtenen, els la donen al cap d'un mes. Fonts de la Policia Nacional asseguren que s'està intentant normalitzar la situació, però recorden que la crisi del coronavirus va obligar a tancar les oficines. Per pal·liar-ho el Govern espanyol va ordenar prorrogar un any la validesa del document durant l'estat d'alarma en el cas d'aquells que caducaven. Les ofines han pogut reobrir fa poc més de dues setmanes però ho fan de forma gradual i cada vegada hi haurà més gent a l'atenció presencial, apunten des del CNP.

A partir d'aquest dilluns i amb l'anomenada «nova normalitat», a més, en el cas de Girona s'obrirà l'oficina a la tarda per així poder tramitar renovacions i nous passaports i DNI. També està previst que l'oficina de Lloret obri les tardes durant el juliol. Per tant, el nombre de cites prèvies s'ampliarà ràpidament i molta gent podrà tenir-ne en pocs dies, afirmen fonts de la Policia Nacional.

Es dona el cas, a més, que la Policia Nacional pateix de forma ja «crònica» una manca de personal administratiu en aquestes oficines de tramitació de documentació oficial. Cosa que provoca que en comptes d'administratius, els qui fan la feina de renovar els DNIs o passaports acaben essent finalment policies nacionals, cosa que minva el nombre d'agents disponibles per altres serveis. Aquesta situació ve denunciada de fa anys per part del propi cos policial.