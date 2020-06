La Jonquera entra a la nova normalitat sense estrès

L'arribada de l'estiu ahir va ser doblement celebrada als municipis fronterers com la Jonquera: d'una banda, comença l'època forta del turisme, i de l'altra, la fi de l'estat d'alarma posava punt final a 97 dies de restriccions a les fronteres: des de les 12 de la nit del diumenge, els francesos podien tornar a entrar a Espanya.

Els comerciants de la Jonquera esperaven amb il·lusió l'arribada dels primers ciutadans de França, que des de les 9 del matí, van començar a caminar pel municipi.

A les 11 del matí, entre els caminants del carrer major, ja s'escoltava la llengua francesa amb igual mesura que la catalana: ja havien arribat. A l'estanc número 1 ja hi començava a haver cua per pagar i força ambient a la botiga, tot i que ni rastre de cues al carrer.

A la farmàcia Escútia, situada al mateix carrer Major, des de primera hora ja havien notat l'obertura de les fronteres, amb més clients del que havien tingut els diumenges anteriors, però tampoc a nivells normals d'un diumenge de juny. «Encara és d'hora», afirmaven des de darrere el taulell.

Al mercat també tenen la mateixa sensació: evidentment han notat que hi ha més gent, però no la que s'esperaven. A la xarcuteria Alma, que des del 25 de maig, dia en què es va tornar a obrir el mercat a la Jonquera, no ha faltat ni un diumenge, també esperaven aquest dia amb moltes ganes. Reconeixien que no ha estat fàcil sobreviure durant l'estat d'alarma, ja que en aquesta zona depenen molt del client de França, i se'ls ha trobat a faltar. Una de les responsables de la parada explicava que no havien treballat el que solien fer-ho un diumenge normal. «Un client del Voló (a uns 15 quilòmetres de la Jonquera) ens ha explicat que ha tardat gairebé una hora i mitja a arribar» explicava, segurament intentant justificar la poca afluència de visitants. Però la realitat és que al pas del Pertús, no s'han registrat ni cues ni aglomeracions.

El Servei català de Trànsit havia registrat, a les 12 del migdia, 3.502 vehicles entrant a l'Estat espanyol provinents de França, xifra força allunyada dels 4.159 que es van registrar el diumenge 23 de juny de l'any passat. La dada esperançadora és que diumenge passat, quan només es permetia el pas per casos d'emergència o de mercaderies, van ser registrats tan sols 728 vehicles.

De totes maneres, passejant pel mercat no s'hi veia gaire gent. Eren prop de les 12 del migdia i l'estiu va fer acte de presència, caminar pel carrer començava a ser una feina complicada. Segur que els espais tancats, amb aire condicionat, estaven acaparant tots els visitants.

L'aparcament del centre comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping era una clara prova de l'obertura de les fronteres: la majoria de les matrícules dels cotxes aparcats son franceses. A dins ja es veu un ambient força animat: els sofàs del hall eren plens de pares amb nens i a dins les botigues es podien veure clients. Sense cues ni aglomeracions, però ambient. Al punt d'informació del centre comercial tenien les mateixes sensacions que al centre de la vila, «ha vingut més gent, però de forma esglaonada, sense aglomeracions». També es mostraven molt sorpresos del compliment de les normes per part dels visitants: gairebé tothom portava mascareta, i es respectaven les distàncies socials, tant als espais comuns com dins de les botigues.

Des del centre, que havia tornat a obrir el passat 1 de juny, es mostraven esperançats amb aquesta obertura de les fronteres, tan necessària per als comerços de la zona.

Dins de les botigues no hi havia cues ni aglomeracions, però sí que era normal trobar una persona a l'entrada explicant les normes i controlant que l'accés al recinte es fes complint totes les normes. A la part dels restaurants, algunes taules ja començaven a estar ocupades per dinar, un fet més que evidenciava la presència de francesos: poc després de les 12 del migdia, els clients nacionals encara no han paït l'esmorzar.

Un dels motius pels quals els francesos travessen la frontera és pels preus del tabac, licors i aliments, més baixos que al seu país. A principis de maig, amb el relaxament de les restriccions de mobilitat, es van formar grans cues als estancs de la vorera espanyola del Pertús.

Al supermercat Tramuntana 2, que disposa, a més a més, de restaurant i estanc, l'interior del supermercat no oferia una imatge gaire esperançadora: res de cues i poca gent als passadissos, i el restaurant només tenia plena la terrassa. El dependent de l'estanc no estava gaire content amb el nombre de clients. «Esperàvem aglomeracions, però no està essent així, ni a l'estanc ni al supermercat». Ahir va ser el primer dia que obrien després de 3 mesos i mig tancats, senyal que el seu principal client prové de fora de les fronteres espanyoles.

També era el primer dia de reobertura per les Caves del Nord, un establiment de licors i tabacs situat a la Nacional-II, i com al supermercat, no estaven contents en com estava anant el dia, ja que les expectatives eren més altes. «Tothom parlava que hi hauria tanta gent, i pel que sigui, no ha estat així» explicaven, una mica decebuts.

Tot i la petita decepció d'ahir amb el nombre de visitants, els comerciants es mostraven molt contents de l'obertura de la frontera i de la tornada a la normalitat, i estaven segurs que «les vendes milloraran» amb els dies.

A Portbou, en canvi, sí que es van poder veure cues, especialment a l'únic estanc del municipi. Veïns de la zona explicaven que feia molt de temps que no es formaven aquestes cues a l'estanc del carrer del Mercat. Pel carrers del poble s'hi podia veure més ambient que els altres dies, però tampoc s'han viscut aglomeracions de gent.

Els ciutadans francesos també estaven contents de poder tornar a territori espanyol. Molts dels que creuaven ho feien amb la intenció de passar un agradable diumenge a la costa, o ja per passar uns dies de vacances.

Fi de l'estat d'alarma

La mitjanit de diumenge va posar fi a l'estat d'alarma a tot el país. Després de 98 dies, ahir es van acabar les restriccions a les fronteres terrestres, aèries, marítimes i per tren entre els països membres de la Unió Europea -excepte Portugal, que haurà d'esperar a l'1 de juliol- i amb Andorra. Amb l'aixecament de l'estat d'alarma també es va recuperar la mobilitat entre comunitats autònomes.

Des del 17 de març la frontera amb França estava tancada, un fet que no es vivia des del 26 de març del 1995, quan va entrar en vigor l'espai Schengen que permetia la llibertat de moviment entre països membres de la UE.

Malgrat la lliure circulació entre França i Espanya, la policia gal·lesa va efectuar controls durant tot el matí a tots els vehicles que es dirigien cap al nord, i els demanaven la comunicació. Tot el contrari del que es trobaven els que creuaven la frontera en sentit contrari: la policia espanyola, present al punt fronterer durant tot l'estat d'alarma, va abandonar el lloc a primera hora del matí i ja no va tornar a fer acte de presència a la frontera.

Els aeroports també aniran recuperant, a poc a poc, la normalitat, i les companyies aèries tenen previst recuperar de manera progressiva, la majoria de connexions amb ciutats europees, tot i que la majoria no saben quan podran operar al 100%.