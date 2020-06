L'Àfrica ja acumula més de 300.000 infectats

La COVID-19 al continent africà. La zona més afectada és el sud, que acumula 96.950 casos, la majoria d'ells a Sud-àfrica. Malgrat el creixement de les xifres, els Centres de Control de Malalties xifra en 142.745 les persones recuperades.

n total de 7.925 persones han mort per coronavirus a l'Àfrica, on el nombre de casos és ja de 297.352, segons l'últim balanç d'ahir diumenge proporcionat pels Centres de Control de Malalties del continent. Com a nota positiva, les organitzacions sanitàries situen les recuperacions en un total de 142.745. La regió més afectada per nombre de casos és, una setmana més, el sud d'Àfrica, que ja ha superat els 95.000 contagis (un total de 96.950), la immensa majoria d'ells a Sud-àfrica, amb 92.681 casos i 1.877 morts, seguit de Zàmbia (1.430 casos, 11 morts) i Malawi (730 casos, altres onze morts).

El nord del continent, amb 79.917 contagis, alberga el país amb major nombre de morts, Egipte (53.758 casos, 2.106 morts), seguit d'Algèria (11.631 casos, 837 morts) i el Marroc (9.839 casos, 213 morts). L'oest d'Àfrica registra 60.976 casos, amb Nigèria al capdavant de contagis: 19.808, amb 506 morts. El segueixen Ghana, amb 13.717 casos i 85 decessos, la Costa d'Ivori (7.276, amb 52 casos) i el Senegal (5.783, amb 82 casos). L'est d'Àfrica registra 30.944 casos: el Sudan registra el major nombre de contagis (8.580, amb 521 morts), per davant de Djibouti (4.565 casos, 45 morts), Kenya (4.478 contagis, 121 morts) i Etiòpia (4.469 casos, 72 morts).

Finalment, l'Àfrica central registra un total de 28.765 casos, amb el Camerun com a epicentre regional de la crisi (11.610 casos, 301 morts), seguida de República Democràtica del Congo (5.672 contagis, 125 morts) i el Gabon (4.428 contagis, 34 morts).