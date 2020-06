L'Ajuntament d'Hostalric dobla la partida d'assessorament jurídic per afrontar amb garanties trenta-cinc contenciosos

L'Ajuntament d'Hostalric va aprovar en el seu darrer ple doblar la partida d'assessorament jurídic per poder afrontar amb més garanties els trenta-cinc contenciosos que té establerts. Fonts del consistori han comptat 28 contenciosos de la Mancomunitat Verge dels Socors, 4 contenciosos de delimitació territorial i 3 contenciosos dels terrats de la Muralla. L'augment és de 30.000 euros que s'afegeixen als 30.000 que havien pressupostat a principi d'any. Ara, tenen una previsió de 60.000 euros per a assessorament jurídic. El doblament va ser aprovat en l'àmbit d'una modificació de crèdit destinada a adaptar el pressupost del 2020, entre altres, a la nova realitat provocada per l'epidèmia de la covid-19. L'acord va ser aprovat amb els vots dels regidors de SxH-AM i JuntsxCat.

L'alcalde, Nil Papiol (SxH-AM), va explicar que han hagut d'augmentar la partida d'assessoraments externs i jurídics «per poder garantir els interessos de l'Ajuntament en els contenciosos que té en marxa». Va definir que es tracta d'uns contenciosos iniciats en mandats anteriors i amb equips de govern diferents. «No compartim ni la problemàtica ni la filosofia que s'ha generat amb aquests contenciosos, perquè moltes vegades la manca de diàleg ha fet que es tirés de cop de contenciós i això no ajuda en la resolució del conflicte», va dir.

Papiol també va apuntar que intenten pactar i retirar els contenciosos i n'han aconseguit retirar alguns. «La resta no podem i necessitem que el suport extern del bufet que vàrem canviar continuï», va precisar.

Marta Pagès, a l'oposició amb JuntsxCat, va expressar sorpresa per l'augment de la partida d'assessorament jurídic. Va explicar que al principi del mandat havien entès que feia falta un canvi d'advocats i un augment de la dotació d'aquesta partida per tal de desencallar els contenciosos. Segons ella, un any després es troben que s'ha de suplementar la partida amb 30.000 euros més. Va recordar que l'assessorament jurídic de l'Ajuntament d'Hostalric el 2017 i el 2018 voltava els 30.000 euros. «Ara estem en 60.000 euros i tot segueix igual», va concloure.