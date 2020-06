Portalblau es reiventa amb poesia, música d'autor, els Amics de les Arts i Las Migas

Narracions dramatitzades, poesia, música d'autor i els concerts dels Amics de les Arts, Las Migas i Dàmaris Gelabert. El festival de música i art a la mediterrània, el Portalblau, es reinventa i gira cap a una nova orientació, també conseqüència del canvi de direcció que assumeix TEM Produccions.

L'organització subratlla que el Portablau es focalitzarà en "el compromís social local, l'aposta per la cultura inclusiva i una forta presència femenina".

El primer cartell d'aquesta nova etapa ve marcat, també, per la pandèmia. El coronavirus obliga a reduir programació i el Portalblau se celebrarà de l'1 al 15 d'agost entre els escenaris de la Mar d'en Manassa de l'Escala (Alt Empordà) i els jardins de la muralla grega i el Fòrum Roma d'Empúries.

Música, arts escèniques i compromís social. La pandèmia obliga a reduir cartell, però no en fa posposar ni anul·lar edició, i aquest 2020 hi haurà Portalblau a l'Escala.

El festival arriba amb nova direcció, la de Cristina Torres (escollida per concurs públic) i TEM Produccions. I sense oblidar-se de l'eix conceptual que el caracteritza, la promoció dels valors de la cultura a la mediterrània, el Portablau impulsa també noves línies: el compromís social local, l'aposta per la cultura inclusiva i una forta presència femenina.

La narració oral de l'espectacle 'Bàrbars' (amb Jordina Biosca i David Garcia) inaugurarà aquest any l'edició del Portalblau. El 6 d'agost, la narració donarà pas a l'espectacle 'A la llum del Dia', una trobada poètica i musical de la mà de Kavafis (i on participaran Josep Tero, Carme Callol. Jaume Comas i Eusebi Ayensa).

El festival entrarà després a explorar les melodies d'arrel tradicional convertides en cançó d'autor. Serà amb els concerts 'Petit Univers' de Gemma Humet (7 d'agost), la presentació del primer disc de la mallorquina Maria Jaume (8 d'agost) i el nou treball dels germans napolitans Alessio i Giancarlo Arena (9 d'agost).

Las Migas amb el seu 'Cuatro', l'espectacle 'Mou el cos' de Dàmaris Gelabert –ara, en format especial- i la presentació del repertori confinat 'Els dies més dolços' d'Els Amics de les Arts tancaran edició els dies 13, 14 i 15 d'agost.



Pas cap a les arts escèniques

Segons subratlla l'organització, el cartell d'aquest 2020 també fa una passa endavant per "anar incrementant la presència de les arts escèniques" al Portalblau. Per això, "el festival enguany presenta dues propostes amb la paraula i el vers com a protagonistes, narrades per intèrprets experimentats en places i carrers, i experts en captar l'atenció d'un públic passavolant".

En paral·lel, el festival impulsarà un seguit d'accions per promoure valors socials. També, sensible amb la situació actual arran de la pandèmia. Així, part de la recaptació de les entrades es destinarà al Banc dels Aliments, es contractaran joves del municipi, es fomentarà la reducció de plàstic i també s'impulsarà la igualtat i diversitat de gènere.

"El Portalblau 2020, tant per la programació com per l'equip que el fa possible, és majoritàriament femení (prop d'un 70% del total)", destaca l'organització. A més, hi afegeix, "per la situació excepcional que viu el món, Portalblau acollirà una activitat en format de conferència el 31 de juliol que vol ser un espai de reflexió entorn la zona mediterrània com un espai pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions".



Seguretat per prevenir la covid-19

El Portalblau tindrà un format reduït a conseqüència del coronavirus. I també prendrà totes aquelles mesures de seguretat per prevenir la covid-19. Serà obligatori dur mascareta si no es poden mantenir distàncies, com a màxim es permetran grups de deu persones (nuclis familiars o unitats de convivència) i l'organització serà qui assigni els seients (les localitats no són numerades).

Els concerts al Fòrum Romà d'Empúries podran tenir fins a 450 persones de públic. Al Mar d'en Manassa hi haurà 80 localitats no –s'instal·larà la grada- i als jardins de la muralla grega d'Empúries, 100.