Salut convocarà «competitivament» la plaça de direcció de l'AQUAs

El Departament de Salut convocarà la plaça de direcció de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), la institució orientada a proveir intel·ligència en base a dades de salut i evidències científiques. La plaça tindrà una durada de quatre anys amb un «anunci públic competitiu». La proposta respon a la línia de treball que, des 2018, busca assimilar l'AQUAS a altres agències o entitats d'avaluació referents a nivell regional i europeu. Aquests canvis han estat liderats per l'actual director, el Dr. César Velasco, que deixarà el càrrec al juliol per incorporar-se a una multinacional farmacèutica per treballar en un nou projecte.

Els dos darrers anys l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha orientat l'estratègia de l'agència per impulsar la transformació digital i promoure la incorporació del real world data en l'avaluació sanitària. En aquesta etapa s'ha consolidat el programa PADRIS per a l'analítica de dades sanitàries en recerca i innovació, així com el programa SARIS d'avaluació de la recerca amb impacte en les persones. L'equip de l'AQUAS ha impulsat la compra basada en valor a Catalunya, així com projectes de rellevància internacional basats en la necessitat d'innovar des de diferents agents per la millora del sistema sanitari. També, durant l'any 2019, es va celebrar el 25è aniversari i es va rebre la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari per la seva contribució al sistema de salut.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha agraït la tasca que ha fet César Velasco al capdavant de l'AQUAS i li desitja tots els encerts en la seva nova trajectòria professional.