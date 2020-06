Tornen a prohibir el pas de camions per la N-II

Els camions han circulat pels trams d'N-II a comarques gironines durant l'estat d'alarma. En concret, els que s'estenen entre Montgat (Maresme) i l'enllaç amb la carretera de Blanes (Selva), i els que hi ha entre Fornells de la Selva i la Jonquera (Alt Empordà). Però la mesura té els dies comptats. Perquè la Generalitat preveu que la prohibició de circulació de camions torni a estar vigent a partir d'aquest dijous 25 de juny.

Segons informen des de l'SCT, la publicació de la represa de les restriccions s'ha retardat uns dies perquè estava pendent de tràmits administratius. L'han de signar dos consellers (el de Territori i el d'Interior) i, a més, l'Estat ha de recuperar les bonificacions que s'apliquen als transportistes (a qui se'ls obliga a desviar-se per l'AP-7).

De fet, aquest decalatge entre la tornada de les restriccions ha aixecat crítiques a Bàscara (Alt Empordà). Aquí, com explica el seu alcalde, Narcís Saurina, hi ha veïns que es plantegen tornar a tallar el trànsit a l'N-II, com ja van fer al 2013, per reclamar que els tràilers deixin de passar per la Nacional, que creua el poble.

"Se'ns deixa de banda"

La tornada de les restriccions, però, no ha agradat gens al sector de transport de mercaderies. "Durant l'estat d'alarma per la covid-19 se'ns ha dit que érem un sector clau; però ara que tornem a la normalitat, se'ns deixa altre cop de banda", critica el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach. Explica que no s'oposen a què els tràilers s'hagin de desviar per autopistes, però sí que reclama que, en aquest cas, el peatge sigui 100% gratuït.

"Allò que és perillós no són els camions, sinó l'estat d'aquestes carreteres, que no estan adaptades", critica el president de la CETCAT. "Durant el confinament, quan el vehicle privat ha desaparegut, els camions no han generat cap perill; per això, qui ha de respondre és el titular de la via, perquè és ell el responsable de no tenir-la en condicions", diu Ayach, reiterant al govern espanyol que apliqui la gratuïtat de peatges.

A més, el president de la CETCAT també recorda que, tot i les bonificacions, els costos dels peatges s'afegiran a les pèrdues que, ja de per si, ha patit el sector del transport amb la covid-19. "De mitjana, estem parlant que s'ha deixat de facturar entre un 30 i un 40%; però hi ha empreses, que es dediquen a la distribució a hotels i restaurants on aquest percentatge puja fins al 60%", afirma Eduard Ayach.

I aquí, el president subratlla que, durant el confinament, hi va haver viatges que no sortien a compte, però que tot i això es feien per garantir abastaments. "Camions que cobrien rutes amb el remolc mig buit o que, de tornada, no transportaven res", precisa Ayach.