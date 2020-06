Els treballadors de l'Hospital Josep Trueta protesten

Més d'una cinquantena de treballadors de l'Hospital Josep Trueta de Girona s'han concentrat aquest dilluns al migdia a les escales de l'entrada per reclamar un pla d'actuació de riscos laborals per coronavirus. Els sindicats consideren que la pandèmia ha evidenciat algunes deficiències en la gestió dels riscos laborals, ja que calen programes de detecció i seguiment dels professionals.

A més, des de SATSE Girona han denunciat la "sobrecàrrega que ha suposat la covid-19" per a una plantilla que segons el sindicat d'infermeria ja està saturada.

Per això demanen que hi hagi més contractació de personal. A més, també creuen que cal invertir més en la millora de l'edifici i per això han demanat augmentar el pressupost de l'hospital.

Així ho han exigit els treballadors en una carta que han enviat a la gerència de l'hospital. En ella també han exigit recuperar els drets laborals que consideren que van perdre durant la crisi sanitària. SATSE Girona afirma que "un cop hem sortit d'aquesta crisi" ha arribat el moment "de dir prou". Per això les infermeres recorden que "hi ha retribucions que no han pagat des del 2012".

Els sindicats de CCOO, SATSE, Metges de Catalunya, la Intersindical CSC i CATAC han convocat la concentració d'aquest dilluns a dos quarts de tres del migdia.