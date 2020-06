El Trueta atén 43 pacients el primer any de Unitat de la neurona motora

L'Hospital Trueta de Girona ha atès 43 pacients durant el primer any de funcionament de la seva Unitat funcional multidisciplinària per tractar malalties de la neurona motora, que es va posar en marxa la primavera del 2019. La més freqüent d'aquest tipus de patologies és l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia de baixa incidència, ja que se'n diagnostiquen 3 casos per cada 100.000 habitants a l'any, i de la qual ahir se'n celebrava el Dia Mundial.

Més de quatre-centes visites

Des que es va posar en marxa la unitat s'han realitzat 426 visites, tant presencials com telefòniques i telemàtiques, especialment durant la pandèmia de COVID-19, amb una mitjana de deu visites per pacient a l'any. Els pacients atesos a la Unitat Funcional de Malalties de la neurona motora tenen una mitjana de 65 anys, i el 53,5% d'ells són dones i en el 46,5% home. Les malalties de la neurona motora constitueixen un grup de patologies amb evolucions variables, es caracteritzen per una baixa incidència i una alta complexitat de cures i en la seva gran impacte per al pacient i el seu entorn, tant en l'esfera personal com en la familiar i social. Aquest tipus de malalties solen aparèixer després dels 50 anys, i en l'actualitat no existeix cap tractament curatiu per a elles. La més freqüent d'aquestes malalties és l'ELA, un greu malaltia neurològica que va lligada a una progressiva degeneració de les neurones motores, que són les que controlen el moviment voluntari del múscul i són responsables de la parla, de caminar, deglutir i fins i tot respirar. Normalment els músculs es debiliten i s'atròfien, i els moviments es tornen rígids, estranys i maldestres.

La Unitat funcional específica per a les malalties de la neurona motora, que està operativa un dia al mes, es va posar en marxa per donar resposta a les necessitats dels pacient i familiars d'una manera més coordinada i facilitadora per a ells i també per a l'equip assistencial. La Unitat també ha suposat una millora per als professionals a l'hora de fer treballa en equip, ja que els ha permès tenir una millor comunicació i una millor gestió dels recursos sanitaris. La característica principal de les Unitats Funcionals és que el pacient no ha de recórrer a diverses consultes perquè el visitin.