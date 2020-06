Així seran els controls dels Mossos aquesta revetlla de Sant Joan

Els Mossos d'Esquadra desplegaran aquesta revetlla de Sant Joan un dispositiu especial amb 256 agents i un total de 42 controls d'alcoholèmia i drogues a les carreteres catalanes, on seran més "selectius" per evitar les retencions i aglomeracions per la crisi de la Covid-19.

Així ho ha explicat a Efe l'inspector subcap de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra, Jordi Batista, que ha detallat que adaptaran el dispositiu en funció del nivell de mobilitat que finalment es registri, atès que encara és una incògnita si la població es traslladarà a altres punts com de costum o evitarà els desplaçaments a causa de la pandèmia.

D'entrada, la policia catalana ha dissenyat un operatiu similar al d'altres anys, però en lloc de portar a terme controls "massius" de drogues i alcohol, optaran aquest cop per ser "més selectius", primant els conductors que presentin simptomatología per prioritzar d'aquesta manera les mesures de seguretat relacionades amb el coronavirus.

"La intenció és que no hi hagi una massificació de persones. Intentarem que no es produeixin aglomeracions molt grans", ha asseverat Batista.

De cara al dispositiu de controls antidrogues d'aquesta revetlla de Sant Joan, el cos ha previst més un protocol intern sanitari per garantir la higiene de l'etilòmetre i prevenir contagis de Covid-19 que compta amb l'aval de la Secretaria de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat.

Tal com ha explicat Batista, a més dels habituals filtres reutilitzables, els aparells es desinfectaran amb solucions hidroalcohòliques indicades pel fabricant i s'haurà d'esperar un temps de 15 minuts fins a poder utilitzar-lo perquè el producte s'evapori i faci efecte.

Quant als filtres, ha asseverat que no permeten absorbir aire, sinó només expulsar-lo, per la qual cosa no hi ha perill de contagi malgrat que una altra persona l'hagi fet servir abans, i que totes elles es descartaran en contenidors que es precintaran al finalitzar.

Malgrat aquestes mesures, el protocol de seguretat previst per a la realització de controls d'alcoholèmia ha generat malestar entre alguns agents dels Mossos, que no tenen clar que comptin amb totes les garanties per evitar contagis de Covid-19.

En canvi, segons Batista, "és prou efectiu com perquè ningú s'infecti", tal com prova, segons la seva opinió, el fet que fins ara ningú s'hagi contagiat tampoc d'un altre tipus de malalties infeccioses emprant un etilòmetre.

A més, ha continuat, els agents responsables de realitzar les proves faran servir guants i un altre tipus d'equips de protecció individual, com pantalles i mascaretes FPP2, i evitaran que els conductors surtin dels vehicles "en la mesura del possible".

"El problema real són els asimptomàtics o els que baixen la guàrdia", ha subratllat per apel·lar a la "responsabilitat individual" de cada un dels ciutadans, especialment en una de les nits més "lúdiques" de l'any.