Arrenquen les obres de construcció de l'escola de música de Caldes

Les obres de construcció de l'escola de música i d'adults de Caldes de Malavella van arrencar ahir en els terrenys de les antigues cases dels mestres. Actualment, aquesta localitat selvatana no disposa de cap equipament propi i les classes estan distribuïdes en espais com l'escola Sant Esteve o el Casinet. Els treballs, que han començat per la construcció dels fonaments, van ser visitats ahir per l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, i per la regidora d'Educació, Àngela Frigolé. «És un equipament molt necessari, que donarà un servei educatiu, sobretot per la seva proximitat amb les escoles, molt útil pel poble», va valorar Balliu.

L'adjudicació d'aquesta obra es va aprovar el passat mes d'abril amb polèmica, ja que es va fer en un ple extraordinari convocat per tractar temes de la covid-19. Un fet que va provocar la crítica de tota l'oposició (ERC, Som Caldes, comuns i Cs), que es va abstenir en bloc en la votació. El batlle va justificar la decisió d'incloure aquest punt a l'ordre del dia assegurant que la nova escola generarà «activitat econòmica».

L'obra es va licitar a principis d'any per un import de d'1.349.574 euros (amb IVA) i es va adjudicar a l'empresa Construccions Fusté per un import d'1.193.318 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 18 mesos.

Aquest edifici s'alçarà en un terreny de 684 metres quadrats situat al costat de l'escola Sant Esteve, on fins a l'any 2018 hi havia les cases dels mestres. Aquestes edificacions van ser enderrocades perquè patien aluminosi i estaven en desús. Segons el projecte, aquest equipament de moment tindrà una planta amb la previsió que, en un futur, s'hi pugui construir un segon pis.