Girona registra un repunt de casos i suma una nova defunció

La Regió Sanitària de Girona va comptabilitzar ahir una nova mort i un repunt de nou positius per coronavirus en l'últim balanç del Departament de Salut, tenint en compte que diumenge se'n van notificar només quatre. Girona ja supera el llindar dels set mil contagiats, amb una xifra que ahir va ascendir fins a les 7.054 persones que han patit el virus des de l'inici de la pandèmia. D'aquestes, 1.651 són pacients de residències gironines.

Al seu torn, la nova defunció eleva a 804 les víctimes mortals a causa de la covid-19 a la Regió, de les quals 356 en un centre hospitalari o sociosanitari i 244 en residències. Amb tot, també va augmentant la xifra d'altes hospitalàries que s'han donat des de l'inici de la pandèmia, que ahir es va situar en 2.710.

Pel que fa a les dades d'hospitalitzacions i personal sanitari infectat a Girona, Salut va anunciar la setmana passada que no donaria més dades territorials a partir d'aquesta setmana, coincidint amb l'entrada en vigor de la nova normalitat.

Baixen els contagis a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 3 noves morts per la Covid-19, cinc menys que en l'últim balanç. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.517. A banda, es van detectar 74 nous casos positius testats, 53 menys que diumenge, fet que deixa la xifra en 70.534. De les tres noves víctimes, tres van morir en hospital o centre sociosanitari. Del total de víctimes, 4.091 persones han mort en una residència. Fins ara hi ha hagut 4.127 persones ingressades greus, una de nova en les últimes 24 hores, i actualment en són 61, les mateixes que en el balanç de diumenge. Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, ha pujat de 17 persones en un dia, fins a les 39.340.

A Espanya, el Ministeri de Sanitat va comptabilitzar una nova defunció el dia anterior i 21 els últims set dies, que situen les víctimes per la Covid-19 en 28.324 a tot el territori. En el cas dels nous contagis, se'n van notificar 232, dels quals 125 es van diagnosticar el dia anterior. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 246.504 casos confirmats per proves diagnòstiques, la majoria dels quals a l'Aragó (33), seguit de Catalunya (24), Navarra (21) i Madrid (17). En l'última setmana, hi ha hagut 150 hospitalitzacions, 50 a Madrid, i 10 ingressos en UCI.