El Govern català prohibeix el ball en discoteques

El Govern català ha prohibit ballar en discoteques i establiments d'oci nocturn i la pista només es podrà destinar al consum de begudes amb taules. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir les mesures que regularan l'activitat del sector, en considerar que, per la seva naturalesa, no és compatible amb el manteniment de les mesures de seguretat de caràcter sanitari». Així, la Generalitat matisa la resolució publicada el passat 18 de juny i amb la qual s'estableixen les mesures de la nova normalitat.

La publicació recull limitacions per a l'activitat en discoteques i locals d'oci nocturn, que només podran obrir al públic per al consum a la barra o asseguts en taules, tant a l'aire lliure com en els espais tancats.

La zona de ball només es podrà utilitzar si s'instal·len taules per al consum. En cas que no sigui així, la pista s'haurà de mantenir tancada al públic amb barreres físiques o de control permanent que garanteixi que no se'n faci ús. A més, els responsables dels locals hauran d'assegurar-se que es manté un espai de 2,5 metres quadrats per persona.

La resolució inclou una excepció que permet el ball en locals d'hostaleria, restauració o allotjaments turístics reservats a grups de persones que mantinguin «una relació i contacte propers de forma habitual» i s'exigirà un registre previ.

Les restriccions, però, no han agradat a la patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, que en un comunicat ha criticat que la resolució hagi arribat «72 hores després d'haver dictat una resolució en la qual es permetia a les discoteques l'ús de pista de ball». La patronal considera que és una decisió «precipitada» i lamenta que no s'hagi consensuat amb el sector. En la resolució emesa la setmana passada no s'especificava com es regularia el ball, que ja estava restringit en fase 3.