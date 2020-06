Els hotelers calculen que un 20% dels establiments no podran obrir en tot l'estiu

Les comarques gironines van sortir de l'estat d'alarma el cap de setmana per estrenar l'anomenada «nova normalitat», aquest eufemisme de moda per parlar d'una situació pitjor que la que hi havia abans de l'esclat del coronavirus. El sector turístic ha estat l'últim a aixecar la persiana, i ho ha fet conscient que aquesta temporada serà molt dura. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona calcula que un 20% dels hotels de la província no podrà obrir aquest estiu. Es tracta sobretot de grans establiments que, per funcionar, requereixen d'una logística molt difícil d'activar amb la situació actual.

Segons va explicar ahir el president de l'entitat, Antoni Escudero, el sector afronta una temporada excepcional amb dos mesos llargs completament aturat, molt poques reserves, sense els visitants dels touroperadors i una «nova normalitat» que ha laminat el poder adquisitiu dels turistes i ha obligat a prendre mesures restrictives. «A Girona hi ha aproximadament una plaça d'allotjament per cada dos habitants i més de 100.000 places d'aparcament... Sense reserves, sense turistes, és molt difícil omplir-les», assegura Escudero, que afegeix que si un de cada cinc hotels no podrà obrir a Girona, la xifra als restaurants «encara serà superior, perquè s'omplen quan els hotels estan plens».

El representant del sector de l'hostaleria a la província considera que ha estat positiu que el Goven avancés 15 dies l'obertura de fronteres i posés fi a l'estat d'alarma, però recorda que venien d'una situació molt negativa («de zero»), i que a moltes empreses del sector els costarà molt arrencar.

La frontera amb França és normalment un bon termòmetre per medir la temperatura turística de la província. Escudero, que regenta diversos negocis a la Jonquera, assegura que ahir l'afluència de francesos en terres gironines va ser «moderada» i segurament «una mica pitjor que l'esperada». Ho atribueix al fet que a França, que també ha patit de valent amb la pandèmia, la població encara està espantada i amb molt poca informació del que passa al país veí, «i els que venen aquí prenen moltes precaucions». Molts altres, assegura, encara no baixen «perquè allà també hi ha molts ERTOs i molta gent que aquest any no podrà viatjar». Els turistes francesos suposen aproximadament el 50% del total de visitants estrangers de la província de Girona. Són crucials per fer funcionar l'engranatge turístic de la província i ara el sector ha centrat totes les mirades cap a aquest col·lectiu. Els hotelers i restauradors confien en una major afluència de cara a les properes setmanes. «Amb els francesos podrem tapar forats», remarca Escudero. Però avisa que només amb ells no n'hi haurà prou per salvar la temporada.