L'hospital de Palamós compra nous equips amb una donació anònima feta el 2019

L'hospital de Palamós ha comprat un ecògraf d'alta gamma i un equip de radiologia amb una donació anònima feta l'any 2019. Segons va informar ahir Serveis de Salut Integrats Baix Empordà -que no va especificar l'import de la donació-, el nou ecògraf ha estat instal·lat en una de les consultes de l'àrea de ginecologia i obstetrícia de l'hospital. Es tracta d'un aparell d'alta gama i resolució, amb tres sondes (alta freqüència, convexa i microconvexa) que permet realitzar ecografies a embarassades d'alt risc en les quals hi hagi una sospita de cardiopatia del fetus, malformació del sistema nerviós o qualsevol altra anomalia. També permet fer ecocardiografia amb simulació de talls com un TAC, realitzar reconstruccions en tres dimensions de les estructures genitals com l'úter i diagnosticar malformacions uterines, realitzar estudis de fertilitat i de sol pelvià i realitzar ecografia obstètrica en tres dimensions amb moviment i en qautre dimensions.

Respecte al nou equip de radiologia, substitueix l'anterior que es trobava instal·lat a l'àrea d'urgències. El canvi de tecnologia permet obtenir imatges de millor qualitat on la diferència entre estructures és més òptima. L'alt grau d'automatització amb què compta, juntament amb la disponibilitat d'imatges de forma immediata, agilitzen la realització de les radiografies sense haver d'esperar massa temps entre una i altra. Els detectors digitals amb què compta fan que es puguin obtenir radiografies amb molta menys dosi de radiació, la qual cosa comporta un benefici important per al pacient.