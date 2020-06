Lloret de Mar controlarà amb videosensors l'ocupació de les platges

L'Ajuntament de Lloret de Mar controlarà l'ocupació de la platja principal i la de Fenals amb videosensors. Aquests aparells estan distribuïts per la sorra i permeten al consistori saber el nivell d'ocupació de cada zona de la platja. A més, l'Ajuntament ha començat a aplicar la sectorització de la sorra segons tres col·lectius: per a persones sènior (amb més de 70 anys), per a famílies i per a adults que vagin en parella, amics o sols. Es tracta d'una «alta recomanació» però en cap cas serà obligatori, ha recordat l'alcalde, Jaume Dulsat.

A banda de la sectorització ja anunciada fa setmanes, l'Ajuntament de Lloret de Mar també ha estrenat uns videosensors. Cada vegada que algú ocupa una part de la platja, el sensor ho detecta i amb una freqüència de cinc minuts, els sensors envien imatges encriptades a un servidor, que les converteixen en xifres i aquests converteixen les imatges en xifres i s'envien al consistori per saber el nivell d'ocupació de cada sector i de la platja en general.

El consistori ha calculat que en total hi podran haver poc més de 25.000 banyistes repartits en les dues platges (uns 15.088 a la de Lloret i 10.099 més a la de Fenals). L'alcalde, Jaume Dulsat, ha detallat que han reservat 4m2 per cada persona.

A partir dels videosensors instal·lats, els informadors de Protecció Civil tindran en temps real tota la informació del volum de gent que hi ha en cada sector de la platja. Dulsat ha avançat que ja estan treballant perquè la gent també pugui consultar aquestes dades a l'aplicació per a mòbils que té el municipi i crear un apartat a la pàgina web on es doni aquesta informació. De moment, les xifres es podran consultar en els videowalls que hi ha instal·lats als principals carrers del municipi.

D'altra banda, Jaume Dulsat ha recordat que la sectorització per col·lectius «no és un imperatiu» i, per tant, no se sancionarà a ningú per anar en una zona que no és la seva. Tot i així, ha insistit que és una «alta recomanació» que fan als banyistes per evitar «contagis en persones vulnerables» com pot ser la gent gran.

Sobre la temporada turística, l'alcalde de Lloret de Mar ha avançat que confia que amb les mesures aplicades i la reobertura de fronteres hi haurà més moviment. Dulsat s'ha mostrat confiat i creu que la temporada d'estiu està «salvada».



Protocols d'accés

Així mateix, les platges de la Costa Brava han iniciat la campanya de bany amb protocols d'accés i mesures de seguretat. La major part dels municipis costaners col·locaran panells informatius en diversos punts amb les mesures preventives que cal seguir; no hi haurà limitacions d'entrada a les platges, mentre es puguin mantenir les distàncies correctament i no se superi l'aforament total de l'espai. Alguns municipis excepcionalment incorporaran agents cívics, informadors o controladors de platja que informaran els usuaris i resoldran dubtes, com ara Blanes, Cadaqués, Platja d'Aro, l'Escala, Palamós o Sant Feliu de Guíxols.