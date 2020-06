«No volem tornar a viure una situació igual si hi ha un rebrot»

Les protestes dels sanitaris han anat in crescendo durant aquest mes de juny després d'una hibernació «obligada» per fer front a la pandèmia. A la crispació acumulada durant anys de retallades en Salut s'hi ha afegit la lluita aferrissada d'aquest sector contra un virus desconegut que ha deixat seqüeles. Però la lluita no s'ha acabat, sinó que roman l'amenaça d'un nou rebrot que podria sorgir d'aquí a uns mesos sense el mur de contenció que suposaria una vacuna per ara inexistent.

L'última protesta arriba pocs dies després de l'última i va tenir lloc ahir a l'hospital Trueta, on prop d'un centenar de treballadors convocats pels sindicats que conformen la Junta de Personal del centre es van concentrar a les escales amb pancartes que reclamaven des del retorn de les retallades salarials fins a més inversió en salut pública. «Durant la pandèmia hem anat com Kamikazes des de primera línia un dia rere l'altre i no hem tingut ni uns protocols clars ni equips de protecció individuals adequats», sosté Natàlia Samper, representant d'un dels sindicats convocants. La Junta del centre ha consensuat un «memorial de greuges» que s'ha entregat a Gerència amb una bateria de demandes dirigides a l'ICS, a l'Administració Pública i al CatSalut entre les quals es reclama més finançament i dotació de plantilles per l'hospital i també més inversió pública en salut, sobretot amb l'ull posat en un possible rebrot.

Es tracta d'una protesta conjunta puntual que no és habitual però que els representants justifiquen per la «necessitat» de reclamar de forma conjunta una sanitat pública i de qualitat. «Un dels objectius de la protesta és deixar clar que no volem tornar a viure una situació com la d'aquests mesos de pandèmia si tenim un rebrot», indica Samper. «Ara que tenim l'estiu per davant hauríem de preparar-nos bé per poder afrontar una situació que per ara és desconeguda, i per això els professionals han d'estar ben protegits», subratlla. Tots els sindicats que tenen representació a l'hospital coincideixen en sentenciar que els aplaudiments «s'han acabat», i que «ja és l'hora» que l'administració «estigui a l'altura» de les circumstàncies.

Estiu de protestes

Algunes de les reivindicacions han anat sorgint de forma espontània però amb suport sindical, com ara la plataforma Sanitàries en Lluita, un moviment que abraça tot el territori català i que a Girona s'hi han adherit centres com ara l'hospital Santa Caterina, el Trueta i el sociosanitari Palafrugell Gent Gran. D'altres, com ara una mobilització de sanitaris davant la delegació gironina de la Generalitat fa dues setmanes, han sorgit per iniciativa dels treballadors per demanar al Departament de Salut que «reaccioni».

També s'han manifestat col·lectius concrets, com ara els treballadors del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per reivindicar drets laborals «vulnerats» des de fa anys o els metges de l'hospital Trueta convocats pel sindicat Metges de Catalunya, en aquest cas per rebutjar la negativa del centre de no donar-los dies de festa addicionals tot i les hores de més treballades durant la pandèmia.

I la previsió de cara a l'estiu és que les mobilitzacions persisteixin, ja que ni tan sols la gratificació extra a la nòmina de l'agost anunciada pel Govern català ha silenciat les queixes del sector.