Nous brots obliguen a tornar a la fase 2 tres comarques d'Osca

Les autoritats sanitàries espanyoles vigilen els brots de coronavirus detectats en diferents regions del país, entre els quals se'n manté actiu un a Aragó que ha obligat a fer marxa enrere i a retrocedir fins a la fase 2 de la desescalada en tres comarques d'Osca. És el que va passar ahir a les comarques de la Llitera, Cinca mitjà i el Baix Cinca com a resultat d'un brot de la covid-19 detectat en una explotació hortofructícola.

Allà s'han tornat a establir limitacions, com un aforament màxim del 50% en l'hostaleria, la prohibició d'usar les barres dels bars o una ocupació màxima d'un terç de la capacitat de les piscines.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar que aquest brot es va detectar precoçment i es va actuar amb «molta contundència». S'està fent un seguiment «molt especial» d'aquest cas que preocupa les autoritats encara que «està en vies de ser controlat», segons el ministre, qui va precisar que la resta de brots actius a Espanya –onze en total– ja estan sota control.

Va ser aquest diumenge quan es van detectar 33 casos nous del coronavirus a Aragó, 25 dels quals a Osca, on se situen les tres comarques que retrocedeixen de fase.

Al cas d'Aragó s'hi suma el focus actiu detectat també diumenge a Ribeira, la Corunya, amb nou positius. El primer d'aquests contagis va ser el de la filla d'una persona que va tornar a Galícia després d'haver estat al Brasil durant «un temps» i que va agafar un vol de tornada des del país sud-americà fins a Lisboa sense que presentés cap símptoma de la covid-19.

Es tracta d'un situació similar a l'ocorreguda a Múrcia, on la conselleria de Salut vigila un focus de nous casos confirmats en els últims dies, vinculats a un positiu importat de Bolívia que va provocar almenys onze contagis.

A Canàries, concretament a Fuerteventura, onze dels trenta-un immigrants rescatats dijous passat quan es dirigien cap a l'illa en una llanxa pneumàtica procedent d'Al-Aaiun (Sàhara Occidental) han donat positiu en les proves de coronavirus.

Aquests onze casos es van sumar a altres catorze detectats unes hores abans que els seus protagonistes arribessin a Fuerteventura entre els 39 ocupants d'una altra embarcació interceptada.

També, en els últims dies, es van detectar brots al País Basc, ja controlats, als hospitals de Basurto (Bilbao) i Txagorritxu (Vitòria); així com a Valladolid, on es van registrar tres brots, en dues residències privades i un hospital, que es troben sota control.

A Algesires (Cadis), la policia va haver d'aïllar un hostal després de detectar-se un brot entre els seus hostes, un dels quals ha mort, així com un centre social de la localitat.

Per fer front a aquestes situacions i a les que puguin produir-se en el futur, el Govern va anunciar la seva intenció de reforçar el Sistema Nacional de Salut, al qual s'ha compromès a dotar de més finançament.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va admetre que hi ha risc que el rebrot de coronavirus que afecta tres comarques d'Osca es pugui traslladar a Lleida. Durant la roda de premsa d'ahir, Simón va dir que els punts on s'ha detectat són limítrofs entre les dues comunitats autònomes i que les conselleries hi estan treballant conjuntament. «Sabem, de fet, que alguns dels brots que hi ha hagut en les últimes setmanes a Lleida són a la frontera però no tenim certeses que s'hagin traslladat d'un lloc a l'altre», va dir. En aquest sentit, va explicar que molts dels temporers a qui s'associen els rebrots van de finca en finca i que entre les dues zones hi ha molt «contacte i intercanvi».

Simón va insistir que, a hores d'ara, la principal preocupació de Sanitat són, precisament, les cadenes de transmissió que queden i els viatgers que vinguin d'altres països. En aquest sentit, va admetre que hi ha risc que «s'escapi» alguna cadena de transmissió. «L'objectiu final és que tots els contactes que identifiquem sapiguem de qui s'han contagiat», va dir.