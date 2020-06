Pequín augmenta els tests fins a un milió al dia mentre baixen els nous casos

Pequín continua augmentant la seva capacitat per realitzar tests per contenir el brot de coronavirus a la capital, els nous contagis del qual van baixar ahir per primera vegada de la desena, i ha aconseguit que els seus laboratoris puguin ja analitzar fins a un milió de mostres al dia.

La capacitat per fer tests s'ha duplicat en els últims dies amb l'arribada a la ciutat de personal sanitari i laboratoris mòbils procedents d'altres províncies que poden analitzar fins a 230.000 mostres diàries. No obstant això, la capacitat d'anàlisi dels laboratoris continua sent considerablement inferior a les mostres diàries recollides, que ascendeixen en l'actualitat a prop de 500.000 al dia.

Amb la realització de test de grup conjunts, que incorporen cinc mostres en una sola anàlisi, Pequín pot testar fins a un milió de persones al dia. Si el resultat grupal és negatiu, no hi ha perill. En cas que un test amb cinc mostres donés positiu, caldria realitzar de nou l'anàlisi a les cinc persones d'aquest grup per a determinar quina d'elles seria la infectada.

El nombre de centres per a la realització de proves ha passat de 98 a 124 en els últims dies i des de l'11 al 20 de juny s'han fet test a 2,3 milions de persones, prop del 10 per cent de la població de la ciutat, d'uns 22 milions de persones

Baixen els contagis a Xinfadi

Els nous contagis pel brot que es va detectar el passat 11 de juny a Xinfadi, el principal mercat d'aliments frescos de la capital, van descendir ahir fins a 9, enfront dels 22 registrats el dia anterior. En total són 236 els contagis relacionats amb el mercat de Xinfadi des de l'inici del brot, que es va descobrir quan la ciutat portava 55 dies sense cap nou cas i l'origen exacte del qual encara es desconeix.

Les autoritats sanitàries municipals esperaven completar el test ahir a més de cent mil repartidors a domicili, que, amb els taxistes, són els nous grups considerats de risc per a una eventual extensió del brot. A més, s'estan realitzant proves d'àcid nucleic a tots els treballadors dels restaurants, els mercats, les botigues d'alimentació i les universitats de la ciutat.

Segons els mitjans oficials, més de 7.400 persones treballen en els laboratoris en torns, dia i nit sense interrupció per a aconseguir analitzar el major número de tests.

La televisió estatal va mostrar ahie uns laboratoris inflables que, al costat d'altres mòbils, s'han desplegat aquests dies en la capital i es poden instal·lar en qüestió de minuts on es necessitin.

Amb tot, els centres designats per a la recollida de mostres tenen ja una llista d'espera de fins a quatre dies, la qual cosa fa que es multipliquin les cues de ciutadans davant ells. A causa de la diferència entre la recollida de mostres i la capacitat d'anàlisi dels laboratoris, els resultats de les proves, que habitualment demoren unes sis hores, s'estan retardant entre 24 i 72 hores.