Les residències de gent gran titllen de «bestiesa» que els residents puguin sortir

L'Associació ACAD de Centres d'Atenció a la Dependència ha mostrat la seva preocupació per la possibilitat que els residents comencin a fer sortides. En una carta enviada als departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut ha afirmat que «no és possible» passar d'un escenari de restriccions molt estrictes a «la permissivitat de les sortides a l'exterior del centre» que escapen a la supervisió del propi centre quan es facin amb familiars.

«És passar d'un extrem a l'altre, que difícilment pot justificar-se quan ens estem jugant un be públic, com és la salut i la vida de la gent gran», ha afirmat l'organització. L'ACAD ha titllat de «bestiesa» aquesta mesura i ha reclamat que es revisi.

L'associació ha afirmat que a les residències han patit les «nefastes conseqüències» de la pandèmia per covid-19 amb la mort de milers de residents i multitud de contagis i el «sentiment de desemparament» que han tingut. Ha afegit que veien «impotents» com es propagava el virus i «sense la possibilitat de derivar als hospitals en el brot més àlgid de la pandèmia els residents perquè tinguessin una mínima oportunitat per salvar la vida».

Ara, no veuen amb bons ulls que es permetin les sortides i han alertat que els treballadors necessiten «realitzar un procés de mínims a màxims de manera gradual per arribar a entendre la nova normalitat i fer cada pas amb la garantia necessària».

Per això, no entenen que hagin de seguir una sèrie de mesures protocol·litzades que puguin perdre la seva eficàcia en el moment en què els residents comencin a sortir del centre i «deixant a la bona fe de la família el compliment de les mesures d'higiene i distanciament social».



Activitats grupals

Entre d'altres, han recordat que s'han organitzat per fer activitats grupals de com a màxim sis persones, tenen les residències sectoritzades amb un «rigorós» protocol d'higiene, les persones que han estat amb la famílies han de complir una quarantena de 14 dies i també es fan aïllaments preventius quan es deriva un resident a l'hospital.

D'altra banda, ha apuntat que la majoria de les persones que viuen en residències tenen un deteriorament cognitiu moderat i no entenen què està passant, les noves mesures socials, i ha alertat que davant de les emocions que experimenten no podran controlar les seves conductes.