Les agències de viatges donen la temporada per perduda i s'aferren al destí de proximitat

Les agències de viatges de les comarques gironines donen la temporada per perduda arran de la crisi de la covid-19. Almenys la que fa referència als destins estrangers. L'esclat de la pandèmia va produir-se just en el moment de més feina, quan molts viatgers buscaven destí vacacional de cara a l'estiu. L'arribada de clients es va aturar en sec; en canvi, les cancel·lacions de reserves van disparar-se, un contratemps que encara avui els agents estan resolent.

De fet, hi ha moltes agències que romanen tancades però que porten setmanes treballant per gestionar devolucions i canvis de dates. Les que han obert, ho han fet a mig gas i amb la perspectiva de treballar per reconvertir les cancel·lacions en ajornaments o en destins més propers i segurs, principalment a la península ibèrica i a les illes Balears i Canàries.

Pere Brusset, de Viatges Plaimont (amb oficina a Girona i Santa Coloma de Farners), explica que tornar diners dels vols als clients està essent complicat, perquè moltes aerolínies encara no els han abonat l'import. De moment tenen la persiana baixada, i detecten que la gent «no té ganes d'anar de viatge». «Tenim ingressos zero, i de moment estem intentant aguantar. Ho tenim tot controlat i anem pagant tots els clients, ara el que cal és aguantar, però ens aniria bé que ampliéssin el termini dels ERTO», assegura Brusset, que assenyala que la manca d'informació i les polítiques de cada país fan molt difícil oferir destins internacionals. No obstant, indica que en determinats països com Kenya, Tanzània o els de la Unió Europea ara per ara fer-hi un viatge és segur.



A mig gas

Però la por i les dificultats econòmiques han canviat radicalment les preferències vacacionals d'aquells que encara volen desconnectar uns dies. Viatges Viñolas de Roses obre a partir de l'1 de juliol però no a jornada completa sinó en funció de la demanda. Asseguren que els clients «demanen poca cosa, algun hotel», i que els destins demandats són de platja i muntanya dins d'Espanya. «Aquest any els clients volen estar a prop, per diners i per prudència. La temporada està perduda; podem salvar alguna venda, però estem obrint bàsicament per satisfer la cancel·lació dels clients2.

Agències més grans com Halcón Viatges tampoc es salven de la crisi. L'oficina de Girona va obrir la setmana passada i està intentant fer front a totes les cancel·lacions.

Asseguren que «la gent s'avé a fer canvis sempre i quan sigui en territori nacional». En aquest sentit, recorden que la major part de reserves que es van fer abans de la pandèmia corresponien a jubilats, un públic que no sol viatjar lluny i que ara és especialment sensible per anar de vacances.

A Catalunya, un 5% de les agències de viatges ha tancat per l'impacte de la pandèmia, una xifra que es podria elevar al 60% en cas que no s'allarguessin els ERTOs, segons va advertir a l'ACN l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE).



Un 85% de turistes estatals

El president de l'entitat, Martí Sarrate, preveu un descens de la facturació del 70% el 2020 i una recuperació per al 2022. De cara a aquest estiu, l'associació espera un 85% de turistes estatals mentre que el 15% restant seran visitants estrangers, sobretot de proximitat. El turisme rural creixerà prop d'un 23% per la «tranquil·litat i seguretat» mentre que les grans ciutats com Barcelona i Madrid»patiran molt». Per fer front a la crisi, un 78% de les agències de viatge van presentar un ERTO total o parcial de força major després de la declaració de l'estat d'alarma.

Davant aquesta situació, la patronal va reclamarallargar els expedients amb les mateixes condicions fins al 31 de desembre i ha advertit que, en cas que no hi hagi un acord entre el govern espanyol, els sindicats i les patronals sobre una pròrroga dels procediments, un 60% de les empreses del sector podria tancar.

«Hi ha molts autònoms, pimes i microempreses, i només un 47% ha accedit a crèdits avalats per l'ICO perquè ha decidit endeutar-se, va assegurar Sarrate en una roda de premsa telemàtica.