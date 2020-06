Les AMPAs i el Consell de la Selva consensuen la gestió dels menjadors

El Consell Comarcal de la Selva i una trentena d'AMPAs de la comarca es van reunir aquest dilluns per tal de valorar conjuntament les diverses modalitats de gestió del servei de menjador escolar que hi haurà de cara als propers cursos.

El president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, va exposar les tres modalitats de gestió a què es podran acollir les AMPAs els propers cursos. La primera és la gestió del servei a través d'una licitació que impulsarà el Consell Comarcal els propers mesos, i per la qual s'està duent a terme un procés participatiu entre la comunitat educativa de la comarca. La segona modalitat és la gestió del servei de forma directa a través de l'AMPA, mitjançant un conveni de col·laboració amb el mateix Consell Comarcal, i per la qual l'associació serà qui durà directament la gestió del servei de menjador, sense cap empresa que hi participi.



Subcontractació

L'última opció, que també es podrà conveniar amb el Consell Comarcal, serà la gestió indirecta del servei per part de l'AMPA, en la qual aquesta podrà contractar una empresa per tal que dugui a terme la gestió del servei de menjador escolar. El procés de contractació d'aquesta empresa haurà de respectar els principis de publicitat, transparència i no discriminació d'empreses. Les AMPA van reclamar el màxim d'informació a l'hora de triar el model de gestió.