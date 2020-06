Girona registra tretze contagis i manté un repunt de casos per segon dia consecutiu

Residents del sociosanitari de Lloret de Mar, que ja no té cap cas de coronavirus.

L'últim balanç del Departament de Salut d'ahir va registrar tretze nous contagis a la Regió Sanitària de Girona, una xifra que va a l'alça per segon dia consecutiu, amb quatre casos més que l'últim informe i que ja ha provocat la malaltia a 7.067 persones des de l'inici de la pandèmia. També es va registrar una defunció més que eleva el còmput total a 805. A més, ja s'han donat 2.717 altes hospitalàries.

D'altra banda, el sociosanitari de Lloret de Mar va donar ahir l'alta a l'últim pacient ingressat per la covid-19 amb el resultat negatiu de la prova PCR que se li va practicar. El centre ha anunciat que la residència, que a mitjans d'abril va arribar a comptar amb 38 pacients i divuit treballadors contagiats, ja es podrà adherir a la categoria de centre verd.

Durant el pic de la pandèmia el centre va haver de posar en marxa un pla de sectorització per tal de mantenir els pacients afectats separats dels que no tenien la malaltia. No va ser fins el dijous passat quan es van tornar a permetre les visites de familiars. La situació a l'hospital de Blanes, d'altra banda, es manté intalterada amb un pacient ingressat amb coronavirus. Des de l'inici de la pandèmia el centre ha hospitalitzat 118 persones pel virus.

Pel que fa a les dades de Catalunya, els contagis i les defuncions també van anar en augment després d'una caiguda ja esperada coincidint amb l'efecte del cap de setmana. Les funeràries van reportar ahir sis noves defuncions i 83 nous casos, amb unes xifres globals de 12.523 víctimes i 70.617 contagis. D'entre les víctimes, 6.835 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari, 4.091 ho han fet en una residència i 794 al domicili, mentre que les no classificades per falta d'informació són 803.

Fins ara hi ha hagut 4.128 persones ingressades greus, una de nova en les últimes 24 hores, i actualment en són 60, una menys que en el balanç de dilluns.

En les residències de gent gran, hi ha 14.924 casos confirmats, tres més que les dades facilitades per Salut en l'últim balanç. A més, 826 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 133 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.



Dades d'Espanya

El Ministeri de Sanitat va comptabilitar en l'últim balanç d'ahir una nova mort per coronavirus que situa la xifra en 28.325, i va xifrar en catorze les defuncions en els últims set dies. Pel que fa als nous contagis, es van diagnosticar 108 casos el dia anterior, la majoria dels quals a l'Aragó, amb 45 positius, seguida de Madrid, amb 25, i Catalunya, amb 15. En total hi ha deu comunitats que no van registrar cap nou cas.

Pel que fa als casos diagnosticats els últims set dies, Madrid i Catalunya lideren les xifres, amb 508 i 500 nous casos respectivament, i a tot el territori se n'han detectat 1.7877 de nous.

Els últims catorze dies s'han confirmat 3.811 nous positius, en aquest cas majoritàriament a Catalunya (1.223) i Madrid (1.183), seguits de molt lluny de Castella i Lleó (274) i Castella-La Manxa (238).

Durant l'última setmana s'han ingressat 151 pacients a hospitals pel coronavirus, la majoria a Madrid, amb 72 casos, i a molt lluny Castella i Lleó, amb 23 ingressos. A Catalunya se n'han efectuat catorze. A més, el balanç xifra en tretze les persones ingressades en unitats de cures intensives.