El Govern preveu tornar a l'estat d'alarma si hi ha més rebrots

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va assegurar ahir que si els rebrots de coronavirus s'agreugen l'executiu es planteja «decretar l'alarma en una part del territori, si no és a tot». «Tant de bo no ho haguem de fer, però serem contundents per protegir la salut. Arribat el moment, el govern tornarà a donar senyals de responsabilitat», va sostenir Calvo en una entrevista a Antena 3.

Amb tot, la vicepresidenta va dir que 12 dels rebrots actius a Espanya «estan controlats», i que el país es troba «en una situació» que entra «dins del que és previsible», per la qual cosa no caldria tornar a recórrer a l'estat d'alarma.

Les paraules van generar cert malestar a La Moncloa. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va assegurar ahir que malgrat les manifestacions de la vicepresidenta del Govern, l'executiu espanyol no té cap previsió d'actuar en aquesta direcció. «En aquests moments la pandèmia està controlada, segueix l'evolució que preveia i hi ha un menor contagis, i per tant hi ha els instruments per acotar i limitar els brots esporàdics en zones concretes».

Per aquest motiu va voler dir «amb claredat» que el govern espanyol «no està estudiant ni a curt ni a mitja termini tornar a declarar l'estat d'alarma».

El Departament de Salut va detectar a mitjans de la setmana passada un brot de coronavirus en la residència Castrillón de Lleida, després que 13 dels ancians i 5 treballadors donessin positiu. Salut va efectuar proves PCR a usuaris i treballadors després que diverses persones del centre presentessin símptomes compatibles amb la covid-19, que van revelar 18 positius. Quatre dels 13 usuaris del geriàtric privat que van donar positiu es troben ingressats en un centre hospitalari.

Des del Departament assenyalen que el brot està «sota control» ja que s'han separat i aïllat els possibles contagis, tal com preveu establert per les autoritats sanitàries.

D'altra banda, des de l'Atenció Primària es va reforçar l'assistència a la residència amb infermeres i auxiliars d'infermeria per suplir el personal que es troba de baixa. Així mateix, des de Salut Pública van efectuar formació específica a la plantilla per tal d'aplicar un correcte aïllament i sobre l'ús d'equips de protecció individuals (EPI), segons van indicar fons de la conselleria.

Per la seva banda, la consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va afirmar ahir que el brot de Lleida està controlat però va advertir que la Generalitat prendrà una mesura «dràstica», com confinar la zona, si ho veu necessari.

En roda de premsa després de la reunió de Consell Executiu, va explicar que els casos d'aquest brot s'han aïllat i que els contactes s'han controlat, pel que ha traslladar la necessitat de «no generar cap estat d'alarma».

Preguntada per si es planteja confinar aquesta zona com es va fer a l'inici de la pandèmia amb la Conca d'Òdena, va defensar que ara mateix no s'està en aquesta situació i no hi ha evidències que apuntin que pugui produir-se aquest escenari.

Però va reiterar que prendran aquesta decisió si el brot es descontrola: «Si ens trobéssim en la necessitat de fer una mesura tan dràstica com aquesta, el Govern de Catalunya ho tornarà a fer».



Vigilància policial

Fora d'Espanya, les autoritats de l'estat del Rin del Nord-Westfàlia van decidir confinar el districte de Gütersloh, situat a l'oest d'Alemanya i on es troba l'escorxador del grup Toennies en el qual es va detectar un brot de coronavirus amb més de 1.300 treballadors infectats.

El primer ministre del Rin del Nord-Westfàlia, Armin Laschet, va anunciar el confinament a causa del brot i va avançar que es desplegaran centenars d'agents de policia per garantir que es compliran les restriccions que s'han imposat als més de 6.000 treballadors de la planta càrnia.

En paral·lel, el president nord-americà, Donald Trump, va insistir ahir en la seva tesi que si els Estats Units és el país que té més casos de COVID-19 a escala mundial es deu al fet que realitza molts més tests que altres països i per tant es detecten més contagis.