L'Associació Família i Salut Mental de Girona fa més de 3.000 intervencions durant la pandèmia

L'Associació Família i Salut Mental de Girona ha reprès l'activitat presencial dels grups d'ajuda mútua, després que s'anul·lessin les trobades arran de l'inici de l'estat de l'alarma. L'entitat dona servei a persones que tenen problemes de salut mental i a les seves famílies. L'associació compta amb grups a Girona, Blanes, Figueres, Palafrugell i Banyoles. Els grups d'autoajuda mútua són espais per a familiars de persones amb malalties mentals per tal de donar-se suport i compartir experiències. L'any 2019 hi van participar prop de 50 famílies de tota la província.



Més de 3.000 intervencions

D'altra banda, durant l'estat d'alarma l'associació ha ofert els seus serveis de forma telemàtica. Durant tot aquest temps s'han fet 3.123 intervencions per tal de mantenir actives les persones usuàries de l'associació.

La majoria d'actuacions han estat via telefònica (2.867 trucades), mentre que també s'han fet 66 videoconferències i 50 vídeotrucades. L'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques és una entitat sense ànim de lucre creada l'any 1997 per un grup de famílies de persones que tenien algun tipus de problema de salut mental.

Avui dia, l'entitat dona servei a més de 300 famílies i el seu àmbit territorial és Girona i les seves comarques. La seva seu està ubicada a l'Hotel d'Entitats de Girona, un equipament cedit per la Generalitat de Catalunya que obrirà de nou les seves portes el proper 1 de juliol.