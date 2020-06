Més aprovats de batxillerat i xifra rècord d'alumnes a la selectivitat de juliol

Els exàmens de la selectivitat, que es faran al llarg de quatre dies entre el 7 i el 10 de juliol, tindran més aspirants que mai perquè hi ha més estudiants de batxillerat que han aprovat i, també, perquè s'han matriculat més graduats en cicles formatius superiors que volen millorar la nota d'admissió a la Universitat. Respecte de l'alumnat que ha acabat el batxillerat en confinament, el nombre de matriculats a les proves ha crescut un 12,58% i el gruix es correspon a un increment d'aprovats, ja que s'ha passat dels 31.853 de l'any passat als 37.023 d'ara. Pel que fa als alumnes provinents de l'FP, se'n registra un 37% més.

Per primera vegada i tal com ha remarcat la Secretaria d'Universitats de la Generalitat, la selectivitat ha superat la xifra de 40.000 alumnes al conjunt de Catalunya. Un nombre que equival a un 15,96% més que el 2019, quan s'hi van inscriure 34.553 joves.



Evitar desplaçaments

De moment, l'administració no ha concretat quina és la distribució numèrica per comarques, ni tampoc el lloc exacte on es duran a terme les proves. Però sí que ha avançat que hi haurà més de 210 tribunals repartits en prop de 140 centres educatius, entre campus universitaris i instituts públics i privats concertats. Aquesta ampliació d'espais respon a les mesures de seguretat sanitàries, per evitar desplaçaments i prevenir els possibles contagis de la malaltia de la covid-19.

Tornant al creixement d'aprovats a batxillerat, la comparativa de percentatges entre els dos últims cursos el deixa clar: l'índex d'aprovats el juny del 2019 era del 72,69%, mentre que aquest darrer curs ha pujat fins al 83,25%. Les noies i els nois que estan a punt d'afrontar-se a la selectivitat van patir, primer, la incertesa de no saber quan es farien les proves –inicialment, estaven programades per a principis de juny– i, després, a la seva preparació a distància.

Entre els alumnes que s'hi presenten com a lliures és on es dona, en termes relatius, l'augment més alt de la matrícula. Universitats va aclarir que es consideren alumnes lliures aquells que van obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors i responen a perfils diferents: uns fan la selectivitat per primera vegada, d'altres la repeteixen perquè van suspendre o volen millorar la nota d'accés, i n'hi ha que només s'examinen de la fase específica per millorar la nota d'admissió.

D'altra banda, el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) ha aprovat el paquet de mesures previstes per la comissió organitzadora de les proves d'accés a la universitat (PAU) per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la covid-19. Es tracta d'una sèrie de pautes pensades per reduir, tant com sigui possible, la transmissió del virus entre tots els col·lectius implicats en les proves i que superaran les 45.000 persones entre alumnat, professorat i personal de suport.

Previsions logístiques a banda, els organitzadors de la selectivitat apel·len a la responsabilitat individual de cadascú i demanen que no s'hi vagi si es tenen símptomes compatibles amb la covid-19 o si s'està en quarantena domiciliària; respectar la distància de seguretat interpersonal; utilitzar mascareta –un requisit que serà obligatori mentre es realitzin els exàmens–; o intensificar la higiene de mans, així com les mesures de neteja i desinfecció.