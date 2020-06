Una vintena de detinguts arreu d'Espanya per tràfic d'armes, un d'ells a Girona

La Policia Nacional ha desmantellat un dels entramats criminals més grans de l'Estat dedicats a la comercialització i distribució il·lícita d'armes. En total han detingut 21 persones, dues d'elles a Tarragona i Girona, per un presumpte delicte de tinença i tràfic il·lícit d'armes. A sis d'elles també se'ls acusa de tenir dipòsits d'armes de guerra, municions i explosius. En total, el passat 18 de juny va fer 32 registres simultanis en els quals va intervenir 731 armes de foc, 14 d'elles de guerra, un llançagranades, dues mines anticarro d'instrucció, dues granades de mà i 127 armes Il·legals. Tots els arrestats tenien els coneixements necessaris per modificar armes de foc i set d'ells tenien tallers clandestins.





La investigació ha estat feta per la Comissaria General d'Informació a una quinzena de províncies, entre elles Tarragona, Girona i Barcelona, i va començar fa més d'un any, quan agents de la policia espanyola van saber que una persona de Màlaga traficava amb armes i els seus accessoris al mercat negre. L'individu tenia una extensa xarxa de contactes a nivell estatal que utilitzava per a la compravenda d'aquest material.Els experts en el tràfic il·lícit d'armes de foc van constatar com els implicats feien servir els serveis de paqueteria postal per a enviar i rebre peces que feien servir per rehabilitar o acoblar a altres armes. No obstant això, quan la venda involucrava a armes de guerra, les transaccions es feien de manera personal amb cites de seguretat.En un dels registres fets a Madrid, els investigadors han trobat un arsenal que comptava amb un llançagranades C90, dues mines anticarro d'instrucció, 127 armes il·legals, material explosiu, pols d'alumini, pólvora i detonadors. Per aquesta raó, l'investigat va ser detingut i, després passar a disposició judicial, va ingressar a la presó.Encara que l'organització ha estat desmantellada a nivell estatal, els investigadors investiguen si la xarxa desmantellada té connexions internacionals. Segons un comunicat de la policia espanyola, aquest tipus d'operacions preventives eviten que armes modificades puguin acabar en el mercat il·lícit, a l'abast de persones relacionades amb organitzacions criminals o terroristes.