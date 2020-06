Comença el control de mosquits als arrossars de Pals, Bellcaire i Castelló

El Servei de Control de Mosquits de la Badia i el Baix Ter ha començat el control de mosquits als arrossars empordanesos.

El servei ha començat les aplicacions aèries als arrossars de les poblacions de Pals, Bellcaire d'Empordà i Castelló d'Empúries.

En total s'espera tractar una miler d'hectàrees d'arrossars repartides entre aquests tres nuclis.

El control permet frenar la presència de mosquits en aquestes àrees.

El Servei de Control, contractat per diverses poblacions, s'encarrega del control de les poblacions de l'insecte, entre altres tasques.

Les divideix en dues branques principals, per un costat les que realitza pels propis municipis de la Macomunitat (les poblacions), que inclouen el control de mosquits i en alguns d'ells el control de plagues urbanes, i per altra banda, les que realitzat mitjançant convenis amb altres administracions locals o supramuniciplas, com per exemple Dipsalut, l'organisme autònom de la Diputació de Girona.