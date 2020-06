Cornellà del Terri produirà energia per als equipaments públics amb plaques fotovoltaiques

L'Ajuntament de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) produirà energia per diversos equipaments públics a partir de la instal·lació d'una placa fotovoltaica. Les previsions és que ocupi 500 metres i es posarà al teulat de l'escola. Es preveu que amb la producció d'energia solar es redueixi un 30% el consum elèctric del municipi. El cost d'aquesta instal·lació és de 40.000 euros i es finançarà amb una subvenció de la Diputació de Girona. A més, també s'ha demanat a una quinzena de veïns que cedeixin l'ús del teulat durant 20 anys per tal que l'Ajuntament hi instal·li més plaques. Els veïns que optin per participar en el projecte també es podran beneficiar de l'energia produïda a partir del sol.

L'Ajuntament de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) vol impulsar la producció d'energia solar al municipi. El projecte consisteix en la construcció d'una placa fotovoltaica al teulat de l'escola que permetria generar energia per aquest equipament i per a la resta que estiguin a uns 500 metres. D'aquesta manera, l'energia que es produeixi a partir dels rajos de sol també anirà a l'escola bressol els Belluguets, l'ermita de Sant Antoni, el casal d'avis, la pista de tennis, el pavelló d'esports, el centre sanitari, el centre cultural, el local social i l'ajuntament.

La instal·lació de la placa fotovoltaica tindrà un cost aproximat de 40.000 euros, que es finançaran amb una subvenció de la Diputació de Girona. Per altra banda, el consistori ha proposta a una quinzena de veïns que cedeixin el teulat de casa seva per a la construcció de més plaques solars. En aquest cas, els particulars haurien de pagar una part proporcional de la instal·lació, però també es beneficiarien de l'estalvi energètic.

L'Ajuntament del Cornella de Terri ha calculat que la factura de la llum es reduiria un 30%, tot i que sempre anirà en funció de l'energia produïda i de la despesa energètica de cada edifici. Una vegada hi hagi totes les plaques construïdes, l'energia s'enviarà a la distribuïdora Electra Avellana perquè aquesta la reenviï als comptadors dels equipaments municipals i també als veïns que s'han adherit al projecte. Després s'aplicaran els descomptes corresponents a la factura de la llum.

A més, l'Ajuntament es compromet a mantenir totes les instal·lacions. Actualment s'està acabat de redactar el projecte executiu. Es preveu que les obres haurien d'estar acabades a finals d'any i les plaques ja haurien d'entrar en funcionament.

El regidor d'Energies i Indústria de Cornellà del Terri, Francesc Pujol, ha destacat que el projecte es fa de forma conjunta amb altres municipis com ara la Cellera de Ter (Selva), Amer (Selva) o Rupià (Baix Empordà). Pujol ha remarcat que aquest projecte serà "molt beneficiós" pel poble perquè hi haurà un estalvi energètic tan per la part pública, com per la privada. A més, el regidor no descarta "continuar creant comunitats energètiques locals".