Crema part de la cuina d'un bar a la Ronda del Parc de Figueres

Fins al lloc hi van treballar quatre dotacions.

Fins al lloc hi van treballar quatre dotacions. Jordi Callol

Una persona va haver de ser atesa per inhalació de fum a causa d'un incendi que va cremar part d'una cuina d'un bar de Figueres. Els fets van tenir lloc dimarts al vespre a la Ronda del Parc. Segons van explicar els Bombers de la Generalitat, el foc es va originar en una paella i es va escampar cap amunt afectant la campana extractora.

Fins al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions que van apagar el foc i van realitzar tasques de ventilació. El SEM va atendre una persona afectada per la inhalació de fum però no va caldre traslladar-la a l'Hospital. El succés va despertar força expectació entre els vianants i veïns. La Guàrdia Urbana va haver d'intervenir per a regular el trànsit i evitar el pas de persones.