Enxampen a Girona un implicat en una xarxa de tràfic d'armes de guerra

La Policia Nacional va desmantellar el 18 de juny passat una de les majors xarxes criminals de tràfic d'armes a Espanya, en un operatiu desenvolupat en 15 províncies i que es saldar amb la detenció de 21 persones, una de les quals a Girona. A més, es van confiscar 731 armes, algunes d'elles de guerra, així com material explosiu i detonadors.

Segons va informar ahir la Direcció General de la Policia, l'operació es va fer de forma simultània a 15 províncies -entre les quals Girona, Tarragona i Barcelona- després de més d'un any d'investigacions. En col·laboració amb efectius de cada demarcació geogràfica, 200 agents van efectuar 32 registres i 21 detencions en coordinació amb el jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional i la Fiscalia de Màlaga.

Com a resultat del dispositiu establert es van arrestar 21 persones a: Madrid, Burgos, Toledo, Conca, Màlaga, València, Girona, Tarragona, Múrcia, La Corunya, Lugo i Orense i Biscaia. Tots estan acusats de tràfic il·lícit i sis d'ells també dels delictes de dipòsit d'armes de guerra, dipòsit de municions i dipòsit d'explosius.



Connexions internacionals

La investigació va començar quan agents de la policia espanyola van saber que una persona de Màlaga traficava amb armes i els seus accessoris al mercat negre. L'individu tenia una extensa xarxa de contactes estatals que utilitzava per a la compravenda d'aquest material.

Els experts en el tràfic il·lícit d'armes de foc van constatar com els implicats feien servir els serveis de paqueteria postal per a enviar i rebre peces que feien servir per rehabilitar o acoblar a altres armes. Tot i això, quan la venda involucrava a armes de guerra, les transaccions es feien de manera personal amb cites de seguretat.

En un dels registres fets a Madrid, els investigadors van trobar un arsenal que comptava amb: un llançagranades C90, dues mines anticarro d'instrucció, 127 armes il·legals, material explosiu, pols d'alumini, pólvora i detonadors. Per això, l'investigat va ser detingut i, després passar a disposició judicial, va ingressar a la presó.

A més, la policia nacional també va constatar que els arrestats tenien les habilitats i coneixements necessaris per realitzar modificacions en armes de foc, disposant set d'ells de tallers clandestins aptes per a la transformació i rehabilitació d'armes de foc.

Durant els registres, els agents van comprovar com aquests tallers disposaven d'eines i accessoris específics per a la modificació, com torns, fresadores i eines de precisió. Una altra de les activitats detectades és la transformació d'armes de foc semiautomàtiques en armes de foc automàtiques o de guerra, mitjançant el mètode de la «canibalització», un procediment que consisteix en la utilització de peces procedents de diferents armes de foc per a la creació d' armes completes.

Tot i que l'organització ha estat desmantellada a nivell estatal, els agents investiguen si la xarxa desmantellada té connexions internacionals. Segons la policia espanyola, aquest tipus d''peracions preventives eviten que armes modificades puguin acabar en el mercat il·lícit, a l'abast de persones relacionades amb organitzacions criminals o terroristes.