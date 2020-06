La Generalitat torna a retardar els pagaments de l'abril a les entitats socials

Les entitats del tercer sector social van rebre una mala notícia just abans de la revetlla de Sant Joan: un altre retard econòmic de la Generalitat. Tal com va fer públic La Confederació –una associació empresarial que agrupa prop de 1.200 organitzacions sense ànim de lucre a Catalunya–, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies va notificar-los dimarts a la tarda una demora en el pagament de l'aportació corresponent a l'abril, que havien de cobrar, justament, a finals de juny.

L'anunci s'ha rebut amb disgust perquè aquest retard s'afegeix a una sèrie de problemes estructurals que el sector denuncia des de fa anys i per als quals demana a les administracions que aportin solucions. Després de rebre l'avís, La Confederació va recordar que des que va començar la crisi sanitària de la covid-19 reclama que s'asseguri «la sostenibilitat del tercer sector social»; però va denunciar que la seva petició «no només no té resposta, sinó que s'endarrereixen els pagaments de serveis essencials per causes alienes al sector».

L'avís de què Treball, Afers social i Famílies preveu que aquest mes no podrà pagar el que pertocava a l'abril –el segon mes de confinament pel coronavirus– va arribar a organitzacions que treballen en els àmbits de la discapacitat, la gent gran o la salut mental, entre d'altres.

L'associació empresarial d'economia social Dincat –que fa pocs dies va reclamar una revisió urgent del finançament del sector i a la qual pertany la Fundació Ramon Noguera de Girona, per exemple–, la Creu Roja, les Entitats Catalanes d'Acció Social –com la Fundació SER.GI– o ECOM –amb el grup Mifas entre els seus integrants– són algunes de les organitzacions que es troben sota el paraigua de La Confederació. Aquesta va exigir «solucions immediates» a la Generalitat i va lamentar dimarts a la tarda, a través de les seves xarxes socials, que «el tercer sector social ha assumit més de 618 milions d'euros en concepte de sobrecostos i de pèrdua d'ingressos durant la pandèmia».

Per aquest motiu, l'associació va afirmar que, «ara, és inassumible una demora en el pagament dels serveis públics que s'han prestat en els moments més crítics de la crisi», i va alertar que això «obligarà moltes entitats a endeutar-se encara més per fer front a les despeses i a la paga extraordinària d'estiu dels professionals».