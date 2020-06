Junts per Figueres factura a l'Ajuntament part del sopar de Nadal amb Artur Mas

Junts per Figueres (JxF) ha facturat a l'Ajuntament part del cost del sopar de Nadal del 2019 amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas. Són 246 menús al restaurant i hotel Figueres Parc que s'han justificat com a despesa del grup municipal per un import de 4.920 euros. Per aquest sopar, els comensals van pagar 25 euros cadascun, una quantia que correspondria a la meitat del cost de l'acte, segons fonts del grup.

Així doncs, els gairebé 5.000 euros justificats correspondrien a una part d'aquell acte celebrat el 12 de desembre del 2019 i el qual va comptar amb les intervencions dels diputats Sergi Miquel i Ferran Roquer i els exalcaldes de Figueres, Marià Lorca i Marta Felip. Durant el sopar també va intervenir Artur Mas i el portaveu de JxF, Jordi Masquef.

Des del grup asseguren que aquesta despesa està vinculada a la trobada anual del grup municipal amb l'objectiu de «coordinar polítiques, treballar en el balanç anual i fer una revisió i valoració de tota la feina política feta».

Argumenten que la justificació de la despesa és «totalment correcta», i recorden que així ho interpreta l'informe d'intervenció de l'Ajuntament de Figueres, en el qual es recull que aquesta despesa és «subvencionable» si no té finalitats electorals, però no n'analitza la «idoneïtat».

Així mateix, Junts assegura que no es tracta d'una «despesa de campanya electoral», ja que el sopar es va celebrar el desembre del 2019, set mesos després de les eleccions.

A més, consideren que la despesa està «perfectament regulada» en l'article 6 del RDEGM, «on diu que són despeses justificables les de manutenció en reunions on participin els regidors del Grup Municipal de Junts per Figueres, i tinguin la finalitat de coordinar polítiques que afecten les tasques i funcions del grup polític a l'Ajuntament, com és el cas».

Des del grup neguen que es tractés de cap acte organitzat pel partit. Tot i això, en el cartell hi figura el logotip de JxF però també de Junts per Catalunya-Alt Empordà i asseguren que estava oberta a tothom que hi volgués assistir. Vinculat amb aquell sopar, el grup municipal també ha justificat una despesa de 63,60 euros per a l'edició d'un vídeo.

El darrer ple municipal va donar compte de l'informe de control sobre la dotació percebuda per cada grup polític i en el qual s'hi recollien aquestes despeses.

Sopar de candidats a Palau

El sopar amb Artur Mas de JxF, la candidatura amb què el PDeCAT, hereus de CiU, es va presentar a les eleccions, no és el primer que es factura en arques municipals. A Palau-saverdera, l'Ajuntament va detectar irregularitats en el pagament de dietes i desplaçaments de l'exalcalde convergent, Narcís Deusedas, entre les quals hi figuraven onze tiquets d'un sopar de candidats a les eleccions del 2007.

A la justificació de la dieta hi figurava «sopar de representació candidats municipals 2007 amb Artur Mas» amb el logotip de CiU i a un preu per cobert de 25 euros en un restaurant de Figueres. El total ascendia a 275 euros i en el cas de Palau-saverdera sí que es tractava d'una despesa electoral que el nou govern va recórrer.