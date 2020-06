L'intercanvi educatiu entre Girona i Xauen es reprèn de forma virtual per la COVID

L'intercanvi docent entre Girona i Xauen, al Marroc, farà la novena edició –del 30 de juny al desembre– de manera virtual, per tal d'adaptar-se a la situació actual de pandèmia. L'Associació ECCIT organitza l'activitat amb la col·laboració de la Federació d'Educació de CCOO a les comarques de Girona. Per a Èccit, el programa «és una eina important pels educadors i docents d'ambdues ciutats que serveix per establir ponts de col·laboració i dinàmiques de formació i d'intercanvi de bones experiències educatives, així com per donar respostes compartides en aquest nou context».