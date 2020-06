Les oficines de la Seguretat Social a les comarques gironines obriran només parcialment

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) alerta que quatre centres d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) a les comarques gironines obriran només parcialment. Segons informen en un comunicat, aquest dijous ha obert al públic l'oficina de Girona i el 6 de juliol "obriran la resta, però amb tancaments parcials". El sindicat tem que aquest tancament es converteixi en "definitiu" i sosté que l'Estat "abandona els seus serveis" a la demarcació. El CSIF reitera que hi ha una manca de personal "gravíssima" de l'administració de l'Estat a les comarques gironines i apunten que és "incomprensible" tenint en compte l'índex d'atur i la necessitat de gestionar l'ingrés mínim vital.

Segons informa el sindicat en un comunicat, aquest dijous ha obert al públic el CAISS de Girona i el 6 de juliol ho faran la resta, tot i que de manera parcial. La setmana passada ja van alertar que la manca "gravíssima" de personal de l'administració general de l'Estat acabaria provocant el tancament de diverses oficines, ja sigui total o parcial.

Recorden que en els últims anys ja hi ha hagut tancaments temporals de les oficines de Ripoll, Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal d'Empordà. El sindicat remarca que dels nou CAISS que hi ha actualment a la demarcació, a mig termini només en quedaran cinc d'oberts.

En aquest sentit, exposen que de moment ja hi ha autorització perquè les oficines de Sant Feliu i la Bisbal unifiquin serveis, obrint dos dies la Bisbal i tres Sant Feliu de Guíxols. A més, l'oficina de Santa Coloma de Farners només obrirà dilluns i divendres, i els funcionaris treballaran la resta de dies al CAISS de Girona, una redefinició que el sindicat dubta que sigui només temporal. Segons el sindicat, l'oficina de Ripoll només obrirà de manera "puntual" i els funcionaris treballaran des de les instal·lacions d'Olot i Puigcerdà.

El sindicat subratlla que el mateix INSS ha reconegut que hi ha una "problemàtica" per manca de persona que fa "inviable" que es mantinguin obertes algunes oficines i critiquen que no s'adopten mesures per millorar els serveis. "Cada cop estem pitjor", denuncien i subratllen que s'han "perdut" funcionaris també a trànsit i a estrangeria. En concret, apunten que en deu anys hi ha hagut un descens del 30% de personal.

El CSIF concreta que Girona és un destí "poc atractiu" per culpa del sou i perquè no hi ha opositors locals, que prefereixen optar a una plaça en altres administracions on cobren més. Per aquest motiu, demanen que s'equipari el sou amb els funcionaris de la Generalitat. "Els treballadors públics estatals d'aquesta província ens sentim menyspreats i abandonats", conclouen.