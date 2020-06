La revetlla més atípica

La nit del 23 de juny de 2020 va ser una de les més tranquil·les que es recorden a les comarques gironines. Les mesures restrictives per pervenir la propagació del coronavirus, sumades al canvi d'hàbits de la població fruit de la pandèmia van definir una revetlla bastant plàcida a la la província en comparació amb anys anteriors.

Per exemple, el nombre d'avisos als Bombers de la Generalitat per incidències va caure un 47% respecte a l'any passat. El cos d'emergències va registrar 92 trucades al llarg de la nit, mentre que durant la revetlla del 2019 aquestes es van enfilar fins a les 174.

Les comarques més actives en aquest sentit van ser les de la costa i la del Gironès, si bé només la Selva va mantenir el nombre de trucades de l'any passat. Segons el Departament d'Interior, a la província hi va haver 14 persones ateses (una d'elles per cremades), 19 intoxicacions, 9 agressions ateses i 3 accidents de trànsit.

A Begur, alertats a les 2.32 hores, els Bombers van haver de treballar en un incendi que va destruir els fogons i els armaris superiors de la cuina d'un hotel, ubicat al carrer de Sant Miquel.

Segons va informar ACN, la Policia Local va evacuar totes les persones que hi havia a l'interior de l'establiment i ningú no va resultar ferit. Un cop apagat el foc, a les 3.05 hores, els Bombers van ventilar les dependències afectades i poc després tothom va poder tornar a entrar a l'edifici.



Contenidors cremats

A Vilobí d'Onyar uns brètols van trencar bústies i cremar contenidors a la zona del camp de futbol. L'Ajuntament de la localitat va condemnar els fets, lamentant que «hi hagi gent que confongui la diversió amb el vandalisme». A Sant Feliu de Pallerols uns individus també van provocar destrosses similars, amb la crema de diversos contenidors.

Però en el marc global, la nit va ser força calmada. A Blanes els petards es van barrejar amb un element habitual els últms mesos: les mascaretes, obligatòries a la via pública pels majors de 6 anys. Ja feia setmanes que es repetia el mantra que enguany Sant Joan seria #UnaRevetllaDiferent.

Segons fonts municipals, els incidents en què va haver d'intervenir la Policia Local van anar des de molèsties veïnals per la música massa alta, bretolades de joves o alarmes que saltaven per la ona expansiva dels petards, fins a queixes per danys en la propietat privada.

Aquests darrers generalment estaven provocats per grups de joves que llençaven des d'ous fins a elements més perillosos com poden ser petards, pedres o ampolles de vidre.

Per la seva banda, Protecció Civil no va haver d'intervenir tampoc en cap cas destacat. A mesura que ja començava a clarejar però les ganes de festa continuaven, els efectius policials també van haver d'intervenir especialment en alertes que els indicaven que s'estaven cremant elements del mobiliari urbà.

En aquest sentit, es va comptar amb el suport dels Bombers de la Generalitat, que es van ocupar des de refrescar un contenidor al barri de Mas Enlaire, fins a atendre el foc en papereres que s'estaven cremant al carrer Raval, al Passeig de Mar, o bé a la plaça dels Dies Feiners.



Nit insòlta a Cadaqués

A Cadaqués la revetlla de Sant Joan va estar de tot insòlita amb una ocupació que rondava el 60 % i tots es hotels disposaven d'habitacions lliures en unes dates que habituament s'hi penjava el cartell de compert. Pel que fa a la restauració també ha funcionat a un ritme tranquil. Al vespre de la revetlla es podia trobar taula per sopar a la majoria d'establiments situats a primera línia de mar.

Segons alguns restauradors, la falta del turista francès s'ha fet notar molt i confien que durant el mes de juliol arribin a Cadaqués. Els efectes d'aquest estiu estrany també queden reflectits amb les poques barques que hi ha fondejades a la badia i que ara són un 80% menys de les habituals.