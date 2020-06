Trànsit recupera la prohibició de circulació de vehicles pesants a l'N-II entre Fornells i la Jonquera

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha restablert la prohibició de circulació de vehicles pesants en el tram de l'N-II que va des de Fornells de la Selva (Gironès) fins a la Jonquera (Alt Empordà). Ho fa després de més d'haver permès aquests vehicles circular per aquesta via que creua les comarques gironines durant més de tres mesos, per la situació d'excepcionalitat provocada pel coronavirus. En concret, va ser el 14 de març quan l'SCT va aixecar la prohibició, i ara l'ha recuperat, un cop ha decaigut l'estat d'alarma. Es tracta d'una mesura que es ve aplicant des del 2013. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari alternatiu el tram corresponent de l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva.

Així mateix, a partir d'aquest dijous es tornaran a fer efectives la resta de restriccions que quedaven pendents arran del decret de l'estat d'alarma. Això vol dir que es restabliran totes les restriccions que figuren en la resolució del Departament d'Interior INT/383/2020, de 13 de febrer.