Acord entre sindicats, Govern i patronal per allargar els ERTOs fins al 30 de setembre

El Govern i els agents socials han arribat a un acord per a la pròrroga fins al 30 de setembre dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) en el qual destaquen dues mesures: el manteniment dels ERTOs de força major total per a les empreses que encara no han tornat a l'activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin obligades a tancar de nou per culpa d'un rebrot del coronavirus puguin acollir-se a aquests procediments.

Als ERTOs de força major total vigents actualment (aquells que tenen a tots els seus treballadors suspesos de feina) se'ls aplicarà una exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre en el cas d'empreses amb menys de 50 treballadors. Per a les empreses amb més de 50 empleats, l'exoneració de quotes serà del 50% al juliol, del 40% a l'agost i del 25% al setembre.

Aquests percentatges són menors que els establerts fins al 30 de juny, que eren del 100% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les de més de 50, però a canvi aquesta figura no desapareix amb l'arribada del 30 de juny.

En el cas d'empreses que actualment estan actives però que es vegin obligades a tancar com a conseqüència d'un rebrot del virus, es permetrà que puguin acollir-se a un ERTO de força major total, que comptaria amb una exoneració de quotes per a les empreses del 80% si la seva plantilla és inferior a 50 treballadors i del 60% si té més de 50 treballadors, segons han explicat a Europa Press fonts de la negociació.

Els ERTOs de causes objectives passarien així a tenir exempcions de quotes, abans només aplicables als ERTOs de força major. L'objectiu és facilitar la transició dels segons als primers ara que ja ha finalitzat l'estat d'alarma. Així, les empreses i entitats afectades per ERTOs de força major hauran de procedir a reincorporar als treballadors, primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

L'acord, que s'aprovarà demà en un Consell de Ministres extraordinari en forma de Reial decret llei, prohibeix a les empreses en ERTOs la realització d'hores extraordinàries, l'establiment o la represa d'externalitzacions de l'activitat i la concertació de nous contractes, ja siguin de manera directa o a través d'una empresa de treball temporal (ETT).



No és un procés «tancat»

Foment del Treball Nacional ha donat «suport» a l'acord sobre la pròrroga dels ERTOs per «l'excepcionalitat i la urgència» de la situació. «Considerem que la darrera proposta presentada pel Ministeri de Treball no és la que més ens hauria agradat, des de la perspectiva de dotar les empreses i els actors més afectats de millors condicions i protecció», ha reconegut el director de Relacions Laborals i Assumptes Socials de la patronal, Javier Ibars. Ibars ha assegurat que no es tracta d'un procés «tancat» i ha reclamat marge per a la «llibertat empresarial». Foment demana allargar els expedients sine die.